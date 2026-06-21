Με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση γιόρτασε τη φετινή Γιορτή του Πατέρα ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης, στέλνοντας τις ευχές του σε όλους τους μπαμπάδες και μοιράζοντας παράλληλα σπάνιες φωτογραφίες με τα δύο παιδιά του.

Ο σεφ, που συνήθως κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική του ζωή, επέλεξε αυτή τη φορά να κάνει μια εξαίρεση και να δημοσιεύσει στιγμές από την καθημερινότητά του με τον γιο και την κόρη του.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στα social media πρωταγωνιστούν ο μικρός Αχιλλέας και η Ακυλίνα, με τον Άκη Πετρετζίκη να συνοδεύει την ανάρτησή του με ένα θερμό μήνυμα για τη σημασία της πατρότητας.

«Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες! Να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας και να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν με πολλή αγάπη, πολλά χαμόγελα και φυσικά… πολύ παιχνίδι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άκης Πετρετζίκης και η σύζυγός του, Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ, παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021, σε μια ιδιαίτερη ημέρα για την οικογένειά τους, καθώς τότε πραγματοποιήθηκε και η βάπτιση του πρωτότοκου γιου τους, Αχιλλέα.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2022, η οικογένεια μεγάλωσε με τον ερχομό της κόρης τους, Ακυλίνας, συμπληρώνοντας την προσωπική ευτυχία του αγαπημένου σεφ.