Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια περιορισμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, με επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς να συμμετέχουν σε δράσεις καταγραφής και απομάκρυνσης του τοξικού εισβολικού είδους που εξαπλώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Στο πλαίσιο ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ξεκίνησε σήμερα διαγωνισμός αλίευσης λαγοκέφαλων, με τη συμμετοχή ψαράδων από διάφορες περιοχές της χώρας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα, όπου το πρόβλημα εμφανίζεται εντονότερο.

Ωστόσο, οι διοργανωτές διαπιστώνουν ότι το φαινόμενο επεκτείνεται και σε βορειότερες περιοχές. Όπως ανέφερε ψαράς που συμμετέχει στην πρωτοβουλία, υπήρξαν συμμετοχές ακόμη και από τη Θάσο και τη Χίο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ταχύτητα εξάπλωσης του είδους. Στόχος του διαγωνισμού είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία μιας άτυπης χαρτογράφησης της παρουσίας των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.

Από την Κρήτη σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα

Ο λαγοκέφαλος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά νερά το 2005, όταν καταγράφηκε στην Κρήτη και τη Σύμη. Έκτοτε η εξάπλωσή του υπήρξε εντυπωσιακή, με το είδος να εντοπίζεται πλέον σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Σήμερα, οι καταγραφές φτάνουν από την Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα έως την Εύβοια, την Αττική και άλλες περιοχές του Αιγαίου, γεγονός που προβληματίζει τόσο τους επιστήμονες όσο και τις τοπικές κοινωνίες.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο λαγοκέφαλος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, καθώς πρόκειται για τοξικό ψάρι. Σε περίπτωση δαγκώματος συνιστούν άμεσο καθαρισμό της πληγής με άφθονο νερό και σαπούνι, αποφυγή χρήσης αντισηπτικών ή κρεμών, πίεση με καθαρή γάζα για τον έλεγχο της αιμορραγίας και άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Η ανησυχία εντείνεται ενόψει της τουριστικής περιόδου και της αυξημένης παρουσίας λουομένων στις ελληνικές ακτές. Το θέμα έχει προσελκύσει και διεθνές ενδιαφέρον, με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ για το τοξικό ψάρι που εξαπλώνεται στη Μεσόγειο.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την αύξηση του πληθυσμού του είδους, ενώ οι αρμόδιες Αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να αποφεύγουν την επαφή με λαγοκέφαλους που εντοπίζονται σε ρηχά νερά και να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση παρατήρησής τους.