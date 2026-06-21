Μία ακόμη εντυπωσιακή μεταμόρφωση παρουσίασε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar», το βράδυ της Κυριακής στον ANT1, κερδίζοντας τις εντυπώσεις τόσο του κοινού όσο και της κριτικής επιτροπής.

Ο γνωστός τραγουδιστής κλήθηκε αυτή τη φορά να υποδυθεί τον Γιάννη Κότσιρα, μια απαιτητική μίμηση που, σύμφωνα με τους κριτές, κατάφερε να αποδώσει με εξαιρετική ακρίβεια.

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τη Ρένα Μόρφη, η οποία έδειξε έκπληκτη από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της ερμηνείας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία αναφώνησε χαρακτηριστικά: «Έλα ρε, ακούω τον Κότσιρα».

Μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής του, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης απέσπασε θερμά σχόλια από όλα τα μέλη της επιτροπής, τα οποία στάθηκαν τόσο στη φωνητική του προσέγγιση όσο και στη σκηνική του παρουσία.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης υπογράμμισε πως ο καλλιτέχνης κατάφερε να αποτυπώσει ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Γιάννη Κότσιρα.

«Παναγιώτη, έφερες στην επιφάνεια αυτό που μας γοητεύει όλους στον Κότσιρα και δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Έχει μια εφηβική ντροπαλότητα, σαν τον 18χρονο που θέλει να πει “θέλεις να πάμε σινεμά;” αλλά διστάζει. Αυτό το στοιχείο υπάρχει στον τρόπο που τραγουδά και το απέδωσες εξαιρετικά», σχολίασε.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Θεοφάνους στάθηκε κυρίως στη φωνητική ομοιότητα, επισημαίνοντας ότι η μεταμόρφωση ταίριαξε απόλυτα στον Ραφαηλίδη.

«Η φωνή σου ήταν ίδια. Ο τρόπος που τοποθετούσες τη φωνή, ακόμη και το βιμπράτο σου, θύμιζαν τον Γιάννη Κότσιρα. Σου ταίριαξε πάρα πολύ και θεωρώ ότι αυτό το ύφος είναι πολύ κοντά στο δικό σου καλλιτεχνικό προφίλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.