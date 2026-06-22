Απέναντι στις αποσπασματικές εξαγγελίες, ειδικά από το κόμμα Τσίπρα, με τα στελέχη του να πετούν πυροτεχνήματα, τα οποία μπερδεύουν τους πολίτες, η κυβέρνηση εντείνει τις πολιτικές και οργανωτικές της πρωτοβουλίες, επιχειρώντας να διατηρήσει ισχυρή επαφή με την κοινωνία και να απαντήσει με συγκεκριμένο τρόπο σε ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Βασικός στόχος είναι, όμως, η προσέγγιση ψηφοφόρων που ακόμα εμφανίζονται επιφυλακτικοί ή αποστασιοποιημένοι, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρήξει πλήρως τους δεσμούς τους με τη Νέα Δημοκρατία.

Παρότι η κάλπη των εθνικών εκλογών απέχει αρκετά χρονικά, η κυβερνητική παράταξη αντιμετωπίζει την τρέχουσα περίοδο ως ιδιαίτερα κρίσιμη. Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι οι πολιτικές εξελίξεις διαμορφώνονται με ταχύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι δείχνει το ημερολόγιο και γι’ αυτό προχωρούν σε στοχευμένες κινήσεις με ορίζοντα το 2027.

Η επαφή αυτή θα αποκατασταθεί μόνο με την ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην περιφέρεια.

Και δίνει μεγάλη έμφαση στα πρόσωπα που θα «μιλήσουν» στην καρδιά των πολιτών, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, καθώς η αναγνώριση και η αποδοχή από τους συμπολίτες τους αποτελούν κρίσιμο παράγοντα εκλογικής επιτυχίας.

Παράλληλα με την ομάδα της οδού Πειραιώς που καταρτίζει τα ψηφοδέλτια, υπουργοί και κομματικά στελέχη προγραμματίζουν εκτεταμένες επισκέψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, όπου η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει το έργο της αλλά και να καταγράψει τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πολιτών.

Οι περιοδείες έχουν διπλό στόχο

Από τη μία πλευρά επιδιώκεται η ενεργοποίηση της κομματικής βάσης και η ενίσχυση της συσπείρωσης. Από την άλλη, καταβάλλεται προσπάθεια επαναπροσέγγισης πολιτών που εμφανίζονται απογοητευμένοι ή αναποφάσιστοι. Στελέχη της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι η δημοσκοπική πρωτιά δεν αρκεί από μόνη της και πρέπει να μετατραπεί σε ουσιαστική πολιτική και οργανωτική υπεροχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κινητικότητα σε περιοχές της Πελοποννήσου, όπως η Μεσσηνία, η Αρκαδία, η Αργολίδα, η Κορινθία και η Λακωνία. Εκεί κυβερνητικά στελέχη θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με φορείς και πολίτες, προβάλλοντας παρεμβάσεις και έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλία, όπου οι αγροτικές κινητοποιήσεις δημιούργησαν έντονο πολιτικό προβληματισμό, η κυβέρνηση επιδιώκει να αποκαταστήσει δίαυλους επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες και ειδικά με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι μετακινήσεις ψηφοφόρων προς κόμματα που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζονται παρεμβάσεις σε νομούς όπως οι Σέρρες, η Πέλλα, η Πιερία, η Ημαθία, το Κιλκίς και η Θεσσαλονίκη, με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής παρουσίας και τη διατήρηση των δεσμών με την εκλογική βάση.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να αναδεικνύει πρωτοβουλίες που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης τιμών, «posokanei», η οποία προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης χιλιάδων προϊόντων και ενημέρωσης για την εξέλιξη των τιμών. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, πρόκειται για ένα εργαλείο που ενισχύει τη διαφάνεια και βοηθά τους καταναλωτές να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης το πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, το οποίο παρέχει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την αξιοποίηση παλαιών ή κλειστών ακινήτων.

Τέλος, ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα παραμένει η πολιτική προστασία. Οι πρώτες μεγάλες πυρκαγιές της θερινής περιόδου υπενθύμισαν τις δυσκολίες που συνοδεύουν κάθε καλοκαίρι. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο όπλο απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών, καλώντας τους πολίτες να φροντίζουν για τον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος.