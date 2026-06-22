Αστυνομικοί και αγρότες ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις χθες Κυριακή στην επαρχία Κοτσαμπάμπα της Βολιβίας, πολιτικό οχυρό του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Έβο Μοράλες, για πρώτη φορά αφότου επιβλήθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του επιτόπου, η αστυνομία έκανε εκτενή χρήση δακρυγόνων και αγρότες πέταγαν πέτρες και μασούρια δυναμίτιδας από λόφους που επιβλέπουν δρόμο.

Ο κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας, στην εξουσία από τον Νοέμβριο, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Σάββατο, για να βάλει τέλος στις μαζικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα που παρέλυσαν τη χώρα εδώ κι επτά εβδομάδες