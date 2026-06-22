Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο Νησέλλι Ημαθίας, όταν ΙΧ έπεσε μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Π.Υ. Αλεξάνδρειας.

Οι πυροσβέστες αφού εντόπισαν το όχημα, το ρυμούλκησαν προς την όχθη και με τη χρήση διασωστικών εργαλείων πραγματοποίησαν διάνοιξη του οχήματος και εντόπισαν τη σορό ενός 24χρονου άνδρα.

Αφού ανέσυραν τη σορό, στη συνέχεια αυτή παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.