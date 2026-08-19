Σκηνές που θα μπορούσαν να έχουν βγει από ταινία κατέγραψε κάμερα σώματος αστυνομικού στο Μιζούρι των ΗΠΑ, όταν ένα ξύλινο μπαλκόνι κατέρρευσε ξαφνικά κάτω από τα πόδια εννέα μελών των δυνάμεων ασφαλείας, την ώρα που επιχειρούσαν να εκτελέσουν ένταλμα σύλληψης.

Οι εννέα αστυνομικοί πέφτουν μαζί με ξύλα και συντρίμμια στο έδαφος, ενώ συνάδελφοί τους σπεύδουν να τους απεγκλωβίσουν. Πέντε από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί μεταξύ άλλων κατάγματα, μυϊκές κακώσεις και διασείσεις. Κανένας, πάντως, δεν τραυματίστηκε σοβαρά σε βαθμό που να κινδυνεύει η ζωή του.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι, παρά τη βίαιη πτώση των ένοπλων αστυνομικών, κανένα όπλο δεν εκπυρσοκρότησε κατά λάθος.

Στόχος της επιχείρησης ήταν ο 26χρονος Jacob Alexander Munoz, καταδικασμένος για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε σταματήσει να παρουσιάζεται στον αρμόδιο επιτηρητή του. Τη στιγμή της εφόδου δεν βρισκόταν στο σπίτι, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές.

Η επιχείρηση αποτελούσε μέρος της «Operation Adam’s Watch», μιας ευρύτερης δράσης των Αρχών για τον εντοπισμό καταδικασμένων για σεξουαλικά αδικήματα που δεν είχαν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις εγγραφής τους.