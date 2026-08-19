Σε ηλικία 101 ετών πέθανε ο Φράνσις Κλίφορντ Σμιθ, ο γηραιότερος κατάδικος στις ΗΠΑ, ο οποίος μάλιστα γλίτωσε 8 φορές την εκτέλεση, μένοντας στη φυλακή για 70 χρόνια.

Σύμφωνα με το BBC, ο Σμιθ ήταν μικροκακοποιός με ποινικό μητρώο από την ηλικία των 13 ετών. Σε ηλικία 25 ετών συνελήφθη μαζί με έναν άνδρα, με τον δεύτερο να τον κατηγορεί για τη δολοφονία ενός νυχτοφύλακα.

Ο Σμιθ καταδικάστηκε σε θάνατο με συνοπτικές διαδικασίες, ωστόσο γλίτωσε 8 φορές, λόγω αμφιβολιών. Μάλιστα, κατά την επανεξέταση της υπόθεσής του, οι μάρτυρες ανακάλεσαν, ενώ παρουσιάστηκε ένα άτομο που παραδέχτηκε ότι εκείνο διέπραξε τη δολοφονία.

Εντούτοις, ο Σμιθ έμεινε στη φυλακή για 70 χρόνια και αποφυλακίστηκε σε ηλικία 95 ετών και έμεινε υπό επιτήρηση σε οίκο για ηλικιωμένους.

Το BBC έγραψε ότι ο ίδιος πάντα διακήρυσσε την αθωότητά του, ενώ μόνο τρεις φορές βρέθηκε εκτός φυλακής, μέχρι να αποφυλακιστεί σε πολύ μεγάλη ηλικία.

Το 1967 απέδρασε για 12 ημέρες πριν συλληφθεί ξανά, το 1974 πέρασε την παραμονή των Χριστουγέννων σπίτι του για να επιστρέψει στη φυλακή ανήμερα και το 1975 βγήκε με αναστολή αλλά συνελήφθη ξανά μέσα σε 10 μήνες για κατοχή όπλου.