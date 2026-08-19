Η Καλαμάτα νίκησε με 4-2 τον Παναιτωλικό και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα βρεθούν και οι Κηφισιά, Νίκη Βόλου και Νέστος Χρυσούπολης.

Η «μαύρη θύελλα», η οποία θα αγωνίζεται στη Stoiximan Super League τη νέα σεζόν, πατούσε από την αρχή του αγώνα καλύτερα και στο 30′ άνοιξε το σκορ με τον Καλουτσικίδη μετά το γύρισμα του Μορέιρα (1-0).

Αμέσως μετά, στο 34′, ο Βάργκας, μετά την πάσα του Λιατσικούρα, έκανε το 2-0 και στο 50′ ο ίδιος παίκτης, ο Βάργκας, σκόραρε ξανά για το 3-0 με ωραίο πλασέ.

Ο Παναιτωλικός μείωσε σε 3-1 στο 52′ με τον Σατσιά, η Καλαμάτα έμεινε με 10 παίκτες στο 65′ καθώς αποβλήθηκε ο Πινέιρο αλλά δεν επηρεάστηκε και πέτυχε 4ο γκολ στο 87′ με τον Καλουτσικίδη, για να διαμορφωθεί το τελικό 4-2 στο 92′ με πέναλτι του Μανρίκε.

Προκρίθηκαν Κηφισιά, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα παιχνίδια που γίνονταν την ίδια ώρα, η Κηφισιά διέλυσε με 6-1 τη Ζάκυνθο εκτός έδρας, η Νίκη Βόλου απέκλεισε στα πέναλτι, με 3-1, τον Πανιώνιο μετά το 0-0 στην κανονική διάρκεια ενώ την πρόκριση πήρε και ο Νέστος Χρυσούπολης που επικράτησε της Καλαμαριάς με 1-0.