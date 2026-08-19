Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε, έχοντας τη 2η καλύτερη βαθμολογία, την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ανδρών-εφήβων στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας και στοχεύει σε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε πέρυσι, στη Λειψία, πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους για 8η φορά στην καριέρα του και φέτος θέλει το 9ο χρυσό μετάλλιο, εξασφαλίζοντας χωρίς πολλά-πολλά την πρόκριση για τον τελικό.

Με πρόγραμμα που είχε βαθμό δυσκολίας 5.600 και με βαθμολογία 8.800, ο Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς και πέρασε στον τελικό έχοντας τη 2η καλύτερη επίδοση των προκριματικών, περιμένοντας πλέον την Παρασκευή (21/8) για να ανέβει ξανά στο βάθρο, στοχεύοντας φυσικά στην 1η θέση.

Την καλύτερη βαθμολογία των προκριματικών την πήρε ο Ίλια Ζάικα από τη Ρωσία με 14.466 βαθμούς, αυτό όμως δεν επηρεάζει σε κάτι τον Πετρούνια, ο οποίος είναι ο μοναδικός αθλητής στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων ενόργανης γυμναστικής με 10 μετάλλια (8 χρυσά, 2 χάλκινα) στο ίδιο αγώνισμα και συγκεκριμένα στους κρίκους.