Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε κατά τη διάρκειας πανηγυριού ένας 16χρονος στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας συνομήλικός του τον προσέγγισε, τον προπηλάκισε και στη συνέχεια του επιτέθηκε, γιατί δεν του άρεσαν τα ρούχα που φορούσε.

«Ο δράστης άρχισε να τον βρίζει, του είπε: ‘Όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω! Πώς είσαι έτσι;. Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του», τόνισε, η μητέρα του θύματος, στο Star.

«Του λέει “έλα να σε πάμε βόλτα”, τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, ο γιος μου αντιστάθηκε, του ρίχνει μπουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάει στον απέναντι δρόμο και άρχισε να του κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα. Ο γιος μου έχει διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα. Εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανά χωριά» προσθέτει η μητέρα του 16χρονου για το βίαιο περιστατικό.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λάρισας για νοσηλεία.