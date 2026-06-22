Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 11.00, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγιο:
Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια», που διοργανώνουν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στο Ωδείο Αθηνών.
Στο επίκεντρο το Κτηματολόγιο: Αύριο η ομιλία και συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών
Newsroom
Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 11.00, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγιο:
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 11.00, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγιο: