Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε παραλιακή περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης, όταν ένας 19χρονος φαντάρος φέρεται να απείλησε με όπλο τον ιδιοκτήτη ενός μπαρ.

Ο νεαρός, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι, μετέβη στην επιχείρηση ενός συγχωριανού του και, έχοντας μαζί του όπλο, φέρεται να τον απείλησε.

Δεν σημειώθηκαν πυροβολισμοί

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πριν από το επεισόδιο δεν είχε προηγηθεί κάποια ένταση ανάμεσα στους δύο άνδρες, ενώ δεν σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

Η κατάσταση δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις χάρη στην παρέμβαση κατοίκων που βρίσκονταν στην περιοχή και κατάφεραν να αφοπλίσουν τον 19χρονο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης, το όπλο έπεσε στο πάτωμα. Ένα άτομο που το εντόπισε φέρεται στη συνέχεια να το πέταξε σε ταράτσα, όπου αργότερα βρέθηκε από τις Αρχές.

Συνελήφθησαν δύο άτομα

Ο νεαρός είχε ήδη εγκαταλείψει το σημείο όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη.

Συνελήφθη επίσης το άτομο που φέρεται να πέταξε το όπλο στην ταράτσα, με την κατηγορία της υπόθαλψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr ο 19χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και η προέλευση του όπλου.

Είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο νεαρός φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από λίγους μήνες είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να είχε πυροβολήσει προς σπίτι.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες γύρω από το νέο επεισόδιο.