Δύο από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες της ελληνικής μουσικής σκηνής ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία που αναμένεται να ξεχωρίσει τον ερχόμενο χειμώνα.

Η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου θα μοιραστούν τη σκηνή του NOX, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Παρότι οι δύο τραγουδίστριες ακολουθούν εδώ και δεκαετίες παράλληλες και ιδιαίτερα επιτυχημένες πορείες στο ελληνικό τραγούδι, μέχρι σήμερα δεν είχαν συνεργαστεί σε κοινό σχήμα. Γι’ αυτό και η συνύπαρξή τους αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες της νέας σεζόν.

Το κοινό βίντεο με την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας

Η συνεργασία τους ανακοινώθηκε μέσα από ένα κοινό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις δύο τραγουδίστριες να ερμηνεύουν τραγούδια η μία της άλλης και να δείχνουν από την πρώτη στιγμή τη διάθεσή τους να απολαύσουν αυτή τη συνύπαρξη.

Η Δέσποινα Βανδή έκλεισε το βίντεο λέγοντας με χαμόγελο «Ωραία θα περάσουμε», δίνοντας τον τόνο για όσα σχεδιάζουν.

Η εμφάνιση έκπληξη στη σκηνή και το «πρόγευμα» της μεγάλης συνεργασίας τους

Λίγες ημέρες αργότερα, το κοινό είχε την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη γεύση από τη συνεργασία τους. Η Δέσποινα Βανδή παρακολούθησε τη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στο θέατρο Άλσος και, όταν προσκλήθηκε στη σκηνή, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε μαζί της. Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν επιτυχίες όπως τα «Στα ’δωσα όλα», «Κοριτσάκι σου», «Λάθος άνθρωπος», «Γυρίσματα» και «Αδιέξοδο».

Η υποδοχή των θεατών ήταν θερμή, ενώ οι δύο ερμηνεύτριες δεν περιορίστηκαν μόνο στα τραγούδια, αλλά αντάλλαξαν πειράγματα και αστείες ατάκες. Η Δέσποινα Βανδή μάλιστα έκανε λόγο για «girls power», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ένωση γυναικών, girls power! Η νύχτα έχει γίνει λίγο ανδροκρατούμενη με μερικές εξαιρέσεις. Ξέρω εγώ τι σου λέω! Είναι πολύ ωραίο που θα συνυπάρξουμε για πρώτη φορά».

Παρότι ξεκίνησαν την καριέρα τους σχεδόν την ίδια περίοδο και έχουν κοινό σημείο αναφοράς τη Θεσσαλονίκη, η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν έχουν βρεθεί ποτέ μαζί στο ίδιο νυχτερινό σχήμα.

Η συνεργασία τους στο NOX φέρνει στην ίδια σκηνή δύο ξεχωριστές μουσικές διαδρομές και ένα πλούσιο ρεπερτόριο επιτυχιών, ενώ η πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση στο θέατρο Άλσος έδειξε ότι η χημεία και το χιούμορ τους θα έχουν σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα.

Οι φήμες για επιστροφή της Δέσποινας Βανδή στην τηλεόραση

Την ίδια ώρα έντονες φήμες θέλουν την Δέσποινα Βανδή να επιστρέφει στην τηλεόραση τον Σεπτέμβριο παρουσιάζοντας το μουσικό talent show του ΣΚΑΪ «The Voice». Mετά την απόφαση του Γιώργου Καπουτζίδη να απέχει από την παρουσίαση του σόου, όλα δείχνουν πως η τραγουδίστρια αποτελεί ένα από τα επικρατέστερα πρόσωπα για τη θέση του παρουσιαστή.

Μάλιστα, ορισμένοι εκτιμούν ότι η θετική ανταπόκριση που είχε η επιλογή του Σάκη Ρουβά για την παρουσίαση του φετινού «Your Face Sounds Familiar» ενίσχυσε την ιδέα να δοκιμαστεί ακόμη ένα μεγάλο όνομα του τραγουδιού σε ρόλο παρουσιαστή.