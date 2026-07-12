Για τις διακοπές και το εάν αυτές επηρεάζουν τα ζευγάρια μίλησε το πρωί της Κυριακής 12/7 ο καθηγητής Ψυχιατρικής, Θάνος Ασκητή εξηγώντας τι συμβαίνει στις σχέσεις.

«Η καλή σχέση το καλοκαίρι θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Αυτή η σχέση που έχει νόημα, που έχει συντροφικότητα, καλή σεξουαλική ζωή. Το σεξ είναι ένας βασικός ενισχυτής της καλής σχέσης, που είναι η καλή επικοινωνία. Άλλο οι εφήμερες σχέσεις. Η βάση όμως της μακροχρόνιας σχέσης, οφείλει να διεκδικεί το σήμερα και το αύριο. Άρα, είναι μια ευκαιρία, αν κάπου έχουμε μια σκιά στη σχέση μας, έχουμε ένταση, το να πάμε λίγες μέρες οι δυο μας. Σε αυτό όμως το τριήμερο, μπορούμε λίγο να χαλαρώσουμε» δήλωσε στο «MEGA Σαββατοκύριακο»/

«Η απιστία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει στον εγκέφαλό μας. Μαθαίνουμε να ζούμε σταθερά σε ένα δεσμό» είπε ο Θάνος Ασκητής.

«Ο δεσμός, όταν παντρευόμαστε και η εκκλησία η ίδια λέει, πρέπει να μείνεις μαζί με αυτόν τον άνθρωπο που τον επέλεξες, εφ’ όρου ζωής. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Εάν τώρα αισθάνομαι ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν έχω λόγο να πάω με κάποιον άλλον. Να απιστήσω. Με άλλη λέξη, η απιστία να ξέρετε αναφέρεται στα γονίδιά μας. Δηλαδή στη φυλή, στο γένος. Αν πάμε στον ηθικό και κοινωνικό κώδικα, είναι μία προδοσία» συμπλήρωσε.