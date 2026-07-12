Λίγα έργα καταφέρνουν να ισορροπήσουν με τόση δεξιοτεχνία ανάμεσα στο γέλιο και την κοινωνική σάτιρα όσο ο «Γίγαντας» του Νικολάι Έρντμαν. Με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης, ο Αντώνης Κυριακάκης, που φέτος πρωταγωνιστεί στο έργο και έγινε ευρύτερα γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον δημοφιλή «Μάκη» της διαφήμισης του ΟΠΑΠ, μιλά στο Newsbeast για έναν ήρωα βαθιά τραγικό, τη δύναμη της σάτιρας απέναντι στην εξουσία, τη διαχρονικότητα του έργου, τη χαρά της συνάντησης με το κοινό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και την αναπάντεχη αναγνωρισιμότητα που έφερε μαζί της η επιτυχημένη διαφήμιση.

– Στον «Γίγαντα» ερμηνεύετε τον Σεμιόν, έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε αδιέξοδο. Πώς προσεγγίσατε έναν τόσο σύνθετο αλλά και κωμικό χαρακτήρα;

Η αλήθεια είναι πως δεν σκέφτομαι καθόλου το κωμικό στοιχείο του χαρακτήρα. Για μένα ο Σεμιόν Σεμιόνοβιτς είναι ένας τραγικός ήρωας που, όπως πολύ σωστά λέτε, βρίσκεται σε αδιέξοδο. Στην προσπάθειά του να βγει από αυτό, προκύπτει η κωμωδία. Η κωμωδία, δηλαδή, γεννιέται ως συνέπεια του τρόπου με τον οποίο προσπαθεί να ξεφύγει από το πρόβλημά του και όχι από τον ίδιο τον ρόλο. Για να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι ο ρόλος είναι ένα «τρίτο» ή ένα «ξένο» πρόσωπο που καλούμαστε να δημιουργήσουμε από το μηδέν. Για μένα όλοι οι ρόλοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά, ζουν και δρουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, έχουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς. Όσο πιο πιστά τοποθετούμε τον δικό μας εαυτό μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τόσο πιο άμεσοι και αληθινοί γινόμαστε. Έτσι προσέγγισα και τον συγκεκριμένο ρόλο: βάζοντας τον εαυτό μου μέσα στον κόσμο και στον τρόπο σκέψης του Σεμιόν Σεμιόνοβιτς.

– Αν ο Σεμιόν ζούσε στην Ελλάδα του 2026, πιστεύετε ότι θα αντιμετώπιζε διαφορετικά τα προβλήματά του ή θα βρισκόταν στα ίδια αδιέξοδα;

Ας ξεκινήσουμε λέγοντας πως ο Σεμιόν είναι ένας άνεργος, ανασφαλής άνθρωπος που αισθάνεται ασήμαντος και πως η ζωή του δεν έχει αξία. Μέχρι εδώ καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για έναν διαχρονικό χαρακτήρα. Αδύναμος να βρει διέξοδο στα προβλήματά του, μια παρεξήγηση θα στρέψει τα βλέμματα της κοινωνίας πάνω του και εκεί θα βρει την αναγνώριση που έψαχνε. Μόνο που αυτή η αναγνώριση δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που πραγματικά αναζητούσε. Νομίζω πως είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο του σήμερα. Έναν άνθρωπο χαμένο, που ψάχνει απεγνωσμένα να βρει τον δικό του δρόμο.

– Στο κείμενο υπάρχει η φράση «Στις μέρες μας ό,τι σκέφτεται ένας ζωντανός, μόνο ένας νεκρός μπορεί να το πει», που παραπέμπει έντονα στη λογοκρισία που υπέστη ο Έρντμαν και στην απαγόρευση του έργου του από το σταλινικό καθεστώς. Πόσο σας απασχολεί αυτό το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο στην ερμηνεία σας και τι πιστεύετε ότι αποκαλύπτει σήμερα για την ελευθερία του λόγου;

Το έργο αυτό έχει μια πολύ έντονη ιστορία λογοκρισίας, όπως πολύ σωστά αναφέρετε. Μεγάλοι σκηνοθέτες της εποχής, όπως ο Μέγιερχολντ και ο Στανισλάφσκι, προσπάθησαν να το ανεβάσουν, όμως απαγορεύτηκε από το σοβιετικό καθεστώς και τον ίδιο τον Στάλιν, καθώς θεωρήθηκε «αντεπαναστατικό». Εξαιτίας αυτού του έργου, ο συγγραφέας Νικολάι Έρντμαν συνελήφθη το 1933, εξορίστηκε στη Σιβηρία και δεν έγραψε ποτέ ξανά για το θέατρο. Το γεγονός ότι ένας συγγραφέας εξορίστηκε για ένα θεατρικό έργο δείχνει κάτι πολύ ξεκάθαρο: η σάτιρά του είχε τεράστια δύναμη και χτύπησε το καθεστώς ακριβώς εκεί που πονούσε. Τέτοια κείμενα σε γοητεύουν και σε τραβούν από τα μαλλιά για να τα ανεβάσεις. Δυστυχώς, η φράση αυτή αποκαλύπτει κάτι που δεν θέλουμε να παραδεχτούμε: πως ο φόβος και η τρομοκρατία εξακολουθούν να φιμώνουν την αλήθεια.

– Γιατί θα προτείνατε σε κάποιον να δει τον «Γίγαντα» αυτό το καλοκαίρι;

Το έργο του Νικολάι Έρντμαν είναι μια καυστική και ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Την πρώτη φορά που το διάβασα είπα: «Θεέ μου, πότε προλαβαίνουν αυτοί οι ρόλοι και ανασαίνουν;». Πραγματικά, από γραφής έχει καταιγιστικό ρυθμό. Αυτό όμως που το κάνει πραγματικά σπουδαίο έργο είναι η πολιτική του διάσταση. Θίγει ζητήματα ηθικής, εξουσίας, δύναμης, κοινωνικής φθοράς και προδοσίας, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο θεατρικό σύμπαν.

– Τι σημαίνει για έναν ηθοποιό να περιοδεύει σε μικρότερες πόλεις και να συναντά θεατές που ίσως δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να δουν επαγγελματικές παραγωγές;

Είναι φοβερά συγκινητικό. Η επαρχία διψάει για θέατρο και τέχνη. Μας περιμένει και μας αγκαλιάζει. Αυτό προσωπικά με γεμίζει δύναμη και κουράγιο.

– Την περασμένη χρονιά κάνατε αίσθηση με τη διαφήμιση του ΟΠΑΠ ως «Μάκης». Αυτό άλλαξε την καθημερινότητά σας και την επαφή με τον κόσμο;

Η διαφήμιση και η περσόνα του Μάκη είχαν μεγάλη απήχηση, αλλά δεν άλλαξε κάτι στην καθημερινότητά μου. Ο κόσμος απλώς στέκεται λίγο περισσότερο και με κοιτάζει, τις περισσότερες φορές όμως γιατί προσπαθεί να θυμηθεί από πού με ξέρει. (γέλια)

– Αν είχατε κερδίσει 120.000.000 ευρώ, όπως ο ήρωας στη διαφήμιση, έχετε σκεφτεί τι θα τα κάνατε;

Θα μπορούσα να σας πω ένα σωρό αγαθοεργίες που μπορεί να σκεφτεί κανείς, αλλά η αλήθεια είναι πως πιστεύω ότι ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου που έχει μάθει να βγάζει το μεροκάματό του θα αργούσε πολύ να μπει στην κατάσταση ασφάλειας και αφθονίας που υπόσχονται αυτά τα ποσά. Δεν ξέρω… Μάλλον θα αγόραζα ένα θέατρο και μετά τον Παναθηναϊκό. (γέλια)

Οι επόμενες στάσεις της παράστασης:

14 Ιουλίου: Λάρισα

17 Ιουλίου: Ηλιούπολη

31 Ιουλίου: Καρπενήσι

4 Αυγούστου: Κερατσίνι (Αμφιάλη)

24 Αυγούστου: Συκιές Θεσσαλονίκης

26 Αυγούστου: Λιβαδειά

Προπώληση: TicketServices.gr