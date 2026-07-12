Αυλαία στη φετινή σεζόν έριξαν το πρωί της Κυριακής 12/7 ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα με την εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο».

Οι δύο παρουσιαστές του Mega δήλωσαν συγκινημένοι και ευχαρίστησαν όλους τους συνεργάτες τους, το τηλεοπτικό κοινό για την εμπιστοσύνη του και ανανέωσαν το ραντεβού για τον Σεπτέμβριο.

«Μαζί με τη Στέλλα και όλη την ομάδα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, καταφέραμε να ολοκληρωθεί και η έκτη σεζόν του “Mega Σαββατοκύριακο”. Πραγματικά, εσείς μάς έχετε φέρει στην πρώτη θέση.

Εμείς προσπαθούμε μέσα από τη δύσκολη επικαιρότητα, μέσα από την ειδησεογραφία, με τα απρόβλεπτά μας, με τα περίεργά μας, με όλα αυτά να πετυχαίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και αυτή είναι η δέσμευσή μας και για τη νέα σεζόν… Να είμαστε όλοι ενωμένοι και να δώσουμε στον κόσμο μια νότα αισιοδοξίας» επεσήμανε ο Ντίνος Σιωμόπουλος.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που έξι χρόνια τώρα μας έχετε κάνει σε μια δουλειά που θέλει πολύ γερό στομάχι να συνεχίζουμε. Χαιρόμαστε που είμαστε σε έναν σταθμό που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως εμείς κρίνουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ανανεώσουμε για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας» είπε από την πλευρά της η Στέλλα Γκαντώνα.