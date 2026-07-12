Η ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση, αντιμετωπίζοντας τη Ντε Γκράαφστσαπ στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της (17:00, Cosmote Sport).

Στα πρώτα δείγματα γραφής της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, το ενδιαφέρον στρέφεται στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα τους Κάιρινεν, Ζούμπκοφ, και Αλεξίου.

Ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής σχεδόν σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές ενδεκάδες.

Στο πλευρό της ΑΕΚ θα βρεθούν και αρκετοί φίλοι της ομάδας, καθώς οπαδοί από την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αγγλία αλλά και την Ελλάδα αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο.