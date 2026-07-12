Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης φιλοξενήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» και αναφέρθηκε στο πλάνο κατασκευής του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο κ. Μώραλης τόνισε την ανάγκη να θεσπιστεί άμεσα από την κυβέρνηση η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του κτίσματος, ώστε το νέο γήπεδο να αναβαθμίσει ολόκληρο τον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μώραλης ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, γιατί αυτό είναι το μόνιμο ερώτημα των φίλων του Ολυμπιακού, αν θα γίνει το γήπεδο. Πέρα από όσα πρέπει να κάνει ο Δήμος, χρειάζεται και μία νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση που αφορά το ύψος του νέου γηπέδου».

Σχετικά με το οικονομικό και τεχνικό σκέλος, ο κ. Μώραλης δήλωσε: «Ο Ολυμπιακός δεν ζητάει χρήματα, δεν ζητάει πολεοδομικές αλλαγές. Ζητάει απλώς μία αύξηση στο ύψος του γηπέδου και μία παράταση στην παραχώρηση από την ΕΟΕ. Είναι το έλασσον σε μία επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ με ιδιωτικά κεφάλαια».

Αναφερόμενος στην ανάπλαση και τη δυναμική του έργου, ο Δήμαρχος Πειραιά σημείωσε: «Θα γίνουν δουλειές και στον περιβάλλοντα χώρο, θα ομορφύνει η είσοδός μας και θα μπορούμε να υποδεχθούμε την Εθνική μας ομάδα και άλλες εκδηλώσεις. Θα μπορέσει να φιλοξενηθεί και τελικός Europa League και στη γύρω περιοχή θα υπάρξει αναβάθμιση με ιδιωτικά κεφάλαια. Είδαμε το πιο ωραίο γήπεδο στο πιο όμορφο θέατρο της χώρας».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μώραλης τόνισε: «Είναι ένα ιδιωτικό έργο, αλλά μέσω της επαφής που έχω με τον κ. Μαρινάκη, η ενημέρωση είναι ότι θα ξεκινήσουν τον Μάιο τα έργα και σε δύο χρόνια θα είναι έτοιμο το νέο γήπεδο. Ένα τέτοιο γήπεδο θα ανεβάσει γενικώς την πόλη μας και είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό».