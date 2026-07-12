Η Αργεντινή επικράτησε με 3-1 της Ελβετίας και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 με τους Ελβετούς να παίζουν με παίκτη λιγότερο, μετά την αποβολή του Εμπολό, μετά από παρέμβαση του VAR.

Το VAR παρενέβη για φάουλ του Παρέδες στον Εμπολό στη μεσαία γραμμή, ο Ζοάο Πινέιρο πήγε στο on field review και μετά τον δικό του έλεγχο γύρισε όλη τη φάση πίσω.

Ο Πορτογάλος διαιτητής ακύρωσε την κίτρινη που αρχικά έδωσε στον Αργεντίνο όπως και το φάουλ υπέρ της Ελβετίας και στην συνέχεια έδειξε κίτρινη στον Ελβετό για θέατρο η οποία ήταν η δεύτερη και έτσι αποβλήθηκε.

Σύμφωνα με την ΙFAB, «όταν ο διαιτητής δείχνει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, αλλά έχει τιμωρήσει σαφώς λάθος παίκτη – οποιασδήποτε εκ των δύο ομάδων – για την εν λόγω παράβαση, η ίδια η παράβαση δεν μπορεί να επανεξεταστεί, παρά μόνο στο πλαίσιο της εσφαλμένης ταυτοποίησης». Αυτό σημαίνει πως το VAR κάλεσε τον Πινιέιρο επειδή δόθηκε κίτρινη κάρτα σε λάθος παίκτη.