Η Κολομβία αποκλείστηκε από την Ελβετία στη διαδικασία των πέναλτι στους «16» του Μουντιάλ 2026 και ο Χαμίντον Καμπάς έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή του, λόγω της χαμένης ευκαιρίας στην παράταση.

Το καλοκαίρι του 1994 η Κολομβία και γενικά ο πλανήτης έπαθε σοκ από τη δολοφονία του Αντρές Εσκομπάρ, λόγω του αυτογκόλ στην ήττα από τις ΗΠΑ. Οι Κολομβιανοί είχαν πάει στο Μουντιάλ ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, τελικά όμως αποκλείστηκαν στον όμιλο και ο Εσκομπάρ δολοφονήθηκε μετά την επιστροφή στην πατρίδα λόγω του αυτογκόλ στο ματς με τους Αμερικανούς.

Από τότε πέρασαν 32 χρόνια, το Παγκόσμιο Κύπελλο γίνεται ξανά στις ΗΠΑ και η Κολομβία αποκλείστηκε στους «16» από την Ελβετία, στη διαδικασία των πέναλτι. Πριν φτάσει εκεί το παιχνίδι όμως, στην παράταση και συγκεκριμένα στο 114′, ο Καμπάς έχασε την ευκαιρία που θα έδινε τη νίκη στην ομάδα του.

Αυτό, όπως φαίνεται, κάποιοι δεν του το συγχωρούν, με αποτέλεσμα να δεχθεί μέσω των social media απειλές θανάτου για τον ίδιο και την οικογένειά του. Μια κατάσταση που φέρνει στο μυαλό όλων αυτό που έγινε το 1994, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κολομβίας (FCF) να βγάζει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Κανένας αθλητής, ούτε κανένα μέλος του περιβάλλοντός τους, δεν πρέπει να υφίσταται εκφοβισμό επειδή εκπροσωπεί τη χώρα του σε ένα αθλητικό πλαίσιο.

Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξή μας προς τον Χαμίντον Καμπάς, την οικογένειά του, όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας της Κολομβίας και το σύνολο της αποστολής. Καλεί επίσης το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα να διεξαγάγει, το συντομότερο δυνατό, τις απαραίτητες έρευνες για τον εντοπισμό, τη δίωξη και την τιμωρία των υπευθύνων για αυτές τις πράξεις.

Η FCF επαναλαμβάνει ότι οι παίκτες που στελεχώνουν τις εθνικές μας ομάδες αποδέχονται την τιμή να φορούν τη φανέλα της Κολομβίας με πειθαρχία, δέσμευση, επαγγελματισμό και βαθιά αγάπη για την πατρίδα τους.

Κάθε φορά που μπαίνουν στο γήπεδο, το κάνουν με την πεποίθηση ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και με μοναδικό στόχο να εκπροσωπήσουν το έθνος με αξιοπρέπεια και να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ένας χώρος ενότητας, σεβασμού και ελπίδας, ποτέ ένα σκηνικό μίσους, εκφοβισμού ή βίας. Για τον λόγο αυτό, η ομοσπονδία καλεί όλους τους Κολομβιανούς να διασφαλίσουν ότι οι διαφορές που ενυπάρχουν στον αθλητικό ανταγωνισμό δεν θα καταλήγουν ποτέ σε απειλές ή επιθέσεις εναντίον εκείνων που αφιερώνουν τη ζωή τους για να εκπροσωπήσουν τη χώρα.

Η προστασία των αθλητών μας σημαίνει επίσης προστασία των αξιών του αθλητισμού και της υπερηφάνειας που ενώνει εκατομμύρια Κολομβιανούς γύρω από την εθνική ομάδα της Κολομβίας».