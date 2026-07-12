Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής 12/7 οι Αρχές στην Πάτρα, όταν φωτιά ξέσπασε σε τρία σταθμευμένα οχήματα σε πιλοτή πολυκατοικίας στην οδό Ηλείας, κάτω από την Πλατεία Ομονοίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με την πυρκαγιά να ξεκινά από μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και να επεκτείνεται μέσα σε λίγα λεπτά σε τρία αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν στον ίδιο χώρο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για την ασφαλή μεταφορά δύο ηλικιωμένων και ενός ασθενή, που απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τα αίτια της πυρκαγιάς, που σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες αποδίδεται σε εμπρησμό.

Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς αρκετοί κάτοικοι ξύπνησαν έντρομοι από ήχους εκρήξεων.

Όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας: «Είδα ένα αυτοκίνητο να κάνει βόλτες στο οικοδομικό τετράγωνο και μετά ακούστηκε η έκρηξη».