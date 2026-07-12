Λίγο μετά από τις 7 το πρωί της Κυριακής, ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα αναστάτωσε τη Χερσόνησο του Ηρακλείου, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν σε παράλληλο δρόμο του κεντρικού οδικού άξονα, βγήκε εκτός ελέγχου, ακολούθησε μια ξέφρενη πορεία συγκρούσεων και κατέληξε αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου, αφήνοντας πίσω του τραυματίες, σοβαρές υλικές ζημιές και σοκ σε κατοίκους και τουρίστες που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 07:03 το πρωί της Κυριακής, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο. Η ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου είχε ως αποτέλεσμα να προσκρούσει διαδοχικά σε τρία σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, πριν συγκρουστεί με δέντρο και ανατραπεί πάνω στο οδόστρωμα.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης τραυματίστηκαν δύο άτομα. Πρόκειται για τη γυναίκα που επέβαινε στο Ι.Χ., καθώς και έναν άνδρα ο οποίος βρισκόταν μέσα σε ένα από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα τη στιγμή του ατυχήματος. Και οι δύο δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου

Οι εικόνες που καταγράφηκαν αμέσως μετά το ατύχημα αποτυπώνουν το μέγεθος της σύγκρουσης. Το όχημα κατέληξε τουμπαρισμένο στο οδόστρωμα, ενώ εξαρτήματα του αυτοκινήτου εκσφενδονίστηκαν αρκετά μέτρα μακριά, μαρτυρώντας τη δύναμη με την οποία έγινε η πρόσκρουση.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, τουρίστα που μίλησε στο neakriti.gr, το αυτοκίνητο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα λίγο πριν χαθεί ο έλεγχός του. Όπως περιέγραψε, το Ι.Χ. προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο, ανατράπηκε και στη συνέχεια παρέσυρε ή χτύπησε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σκηνές πανικού στην περιοχή.

Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί σχεδόν αμέσως μετά την ανατροπή του οχήματος και, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, δεν έφερε σοβαρά τραύματα.

Αντίθετα, η γυναίκα εγκλωβίστηκε για λίγα λεπτά, καθώς το ένα της χέρι είχε σφηνώσει μέσα στο παραμορφωμένο όχημα. Χρειάστηκε η συνδρομή όσων έσπευσαν στο σημείο μέχρι να απελευθερωθεί και να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Άμεση κινητοποίηση

Το ατύχημα προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών και έντονη αναστάτωση στη Χερσόνησο. Περαστικοί, κάτοικοι αλλά και τουρίστες συγκεντρώθηκαν στο σημείο αμέσως μετά την ανατροπή του οχήματος, προσπαθώντας να βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία.

Λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Οι φωτογραφίες από το σημείο καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής, με το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο να βρίσκεται στη μέση του δρόμου, τη γυναίκα τραυματία να έχει μεταφερθεί στο οδόστρωμα μέχρι να την παραλάβει το ΕΚΑΒ και τα παρκαρισμένα οχήματα να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Σύμφωνα πάντως με τον αυτόπτη μάρτυρα, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και την εικόνα που άφησε πίσω του, δεν φαίνεται να προκλήθηκαν τραυματισμοί που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των εμπλεκομένων. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.