Άρης για Τζόσεφ

Ο Λαρεντζάκης δεν είναι ο μόνος παίκτης του Ολυμπιακού που θέλει ο Άρης, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Τζόσεφ. Ο Σπανούλης άλλωστε τον ήθελε στη Μονακό την περασμένη σεζόν και υπήρχε συμφωνία, αλλά τα οικονομικά προβλήματα δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Τώρα όμως, στον Άρη, οικονομικά προβλήματα δεν υπάρχουν, υπάρχει όμως ενδιαφέρον και αναμονή για την απόφαση του Ολυμπιακού. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει οριστικά το αν θα παραμείνει ή όχι στον Πειραιά. Αν όχι, τότε στον Άρη θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τον πείσουν να πει το «ναι».

Θα ειπωθούν πολλά

Πολύ παρασκήνιο υπάρχει σε ό,τι αφορά το θέμα του Γουόκαπ στον Ολυμπιακό, όπως λένε όσοι είναι κοντά και στις δύο πλευρές. Οι ερυθρόλευκοι δεν περίμεναν ότι ο Τεξανός γκαρντ θα έθετε οικονομικό θέμα και μάλιστα με τον τρόπο που το έκανε, δημοσίως δηλαδή, μέσω συνέντευξης και όχι ιδιωτικά. Οι Πειραιώτες θέλουν να τον κρατήσουν, για αγωνιστικούς λόγους αλλά και για το ελληνικό διαβατήριό του, και γι’ αυτό προσφέρουν 5 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια. Θα τα δεχθεί; Άγνωστο. Όσοι ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις πάντως υποστηρίζουν πως θα βγουν πολλά στη φόρα αν τελικά υπάρξει διαζύγιο.

Πανηγυρίζουν όλοι οι άλλοι

Η μεταγραφή του Όσμαν στον ΠΑΟΚ έχει σοκάρει το ελληνικό μπάσκετ, όχι με την αρνητική έννοια όμως. Αντιθέτως, οι υπόλοιπες ομάδες, πλην Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, βλέπουν σχεδόν με ενθουσιασμό αυτό που γίνεται με ΠΑΟΚ και Άρη. Βλέπουν ότι… υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, ότι μπορεί να μπει, αργά ή γρήγορα, ένα τέλος στην τοξικότητα που έχουν επιβάλει στο ελληνικό μπάσκετ οι δύο αιώνιοι. Οι δύο πιο ευνοημένες, σε όλα τα επίπεδα, ομάδες, οι οποίες κάθε χρόνο εκφράζουν και παράπονα. Κανείς, σε καμία από τις άλλες ομάδες, δεν στήριζε αυτή την κατάσταση αλλά δεν υπήρχε κάποιος που να μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Τώρα όμως υπάρχουν.

Έρχεται πρόταση για Πιρόλα

Ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή αμυντική τετράδα με Ρέτσο, Πιρόλα, Κάρμο, Σμαΐλοβιτς αλλά οι Ιταλοί θα προσπαθήσουν να τη χαλάσουν. Το όνομα του Πιρόλα παραμένει στις λίστες ομάδων της Serie A και είναι αρκετά πιθανό το να χτυπήσει κάποια εξ αυτών την πόρτα των ερυθρόλευκων το επόμενο διάστημα. Στον Πειραιά δεν θέλουν να πουλήσουν κανέναν, ξέρουν όμως καλύτερα από τον καθένα πως αν έρθει μια δυνατή πρόταση δεν γίνεται να μην τη συζητήσεις. Γι’ αυτό και έχουν κάνει μια προεργασία, έχουν τσεκάρει περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών που μπορεί να αποτελέσουν στόχους, καθώς θέλουν να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Προχωράει καλά το θέμα του στόπερ

Δύο μεταγραφές ακόμη θέλει να κάνει η ΑΕΚ και για τη μία, αυτή του κεντρικού αμυντικού, οι συζητήσεις προχωράνε καλά. Όνομα βέβαια δεν διαρρέει ποτέ πριν μπει στην τελική ευθεία το θέμα, ο Ριμπάλτα έχει καταφέρει να κινείται με απόλυτη μυστικότητα, έχει διαρρεύσει όμως η αισιοδοξία για ολοκλήρωση της μεταγραφής μέχρι τέλος του μήνα, το αργότερο αρχές Αυγούστου. Και θα είναι παίκτης που θα έρθει για να διεκδικήσει άμεσα θέση στην 11άδα, παίκτης που θα είναι εν δυνάμει βασικός. Όσο για τον χαφ που θέλουν οι κιτρινόμαυροι, ο οποίος δεν θα προορίζεται για βασικός αλλά για μια ποιοτική έξτρα λύση, στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν βιάζονται.