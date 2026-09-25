Η Τζένη Θεωνά μίλησε για την απόφασή της να μείνει έναν χρόνο μακριά από το θέατρο, επιλέγοντας να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα δύο παιδιά της. Η ηθοποιός εξήγησε ότι η μητρότητα άλλαξε τις προτεραιότητές της, χωρίς όμως να σημαίνει ότι εγκαταλείπει την επαγγελματική της πορεία. «Μου λείπει η δουλειά μου αλλά έχω ψυχραιμία. Θα επιστρέψω, θα δω αν υπάρχει χώρος για μένα αλλιώς θα δημιουργήσω», ανέφερε η ίδια.

Η Τζένη Θεωνά ήταν καλεσμένη της Σταματίνας Τσιμτσιλή το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, λίγες ημέρες μετά τη διπλή βάφτιση των δύο γιων της με τον Δήμο Αναστασιάδη. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την οικογένεια, την καθημερινότητά της και τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να οργανώσει αυτή την περίοδο της ζωής της.

Όπως εξήγησε, η απόφαση να κάνει ένα διάλειμμα από την εργασία της ήταν συνειδητή, καθώς ήθελε να ζήσει περισσότερο την καθημερινότητα με το δεύτερο παιδί της.

«Ήθελα ένα δεύτερο παιδί για να το απολαύσω. Αυτόν τον έναν χρόνο δεν δουλεύω, πήρα πολύ τον χρόνο μου. Κάναμε κάποιες εξόδους με τον Δήμο ανώδυνα και ήσυχα. Είναι και πρακτικό το ζήτημα, όταν το μωρό είναι μικρό. Νιώθω πολύ καλά με αυτό που κάνω. Έχω τα όνειρά μου, τα οποία θα ευοδωθούν στο εγγύς μέλλον», δήλωσε.

Η επιστροφή στο θέατρο και η σκέψη «μήπως είμαι τρελή που θα τα αφήσω όλα;»

Η αποχή από τη δουλειά, πάντως, δεν ήταν μια απόφαση που πήρε χωρίς δεύτερες σκέψεις. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πριν από τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της είχε μπροστά της μια ιδιαίτερα γεμάτη επαγγελματική περίοδο και αναρωτήθηκε αν έκανε το σωστό αφήνοντας προσωρινά πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

«Δεν είναι τόσο απλό και αυτονόητο. Πριν γεννήσω, είχα μία πολύ γεμάτη σεζόν. Επαγγελματικά σκέφτηκα για μια στιγμή “μήπως είμαι τρελή που θα τα αφήσω όλα;”. Μετά αποφάσισα ότι δεν θα το διαχειριστώ με αγωνία. Μου λείπει η δουλειά μου αλλά έχω ψυχραιμία. Θα επιστρέψω, θα δω αν υπάρχει χώρος για μένα αλλιώς θα δημιουργήσω», εξομολογείται η ηθοποιός.

Στη συζήτηση αναφέρθηκε και στη διαφορετική προσέγγιση που έχει η ίδια σε σχέση με την επαγγελματική της παρουσία αυτή την περίοδο. «Δεν θέλω να καθοδηγείται το πράγμα από την ανάγκη να υπάρχω στην αγορά εργασίας. Ο Δήμος είναι της άλλης άποψης αλλά είναι υποστηρικτικός», υπογράμμισε.

Η μητρότητα ήταν επίσης ένα από τα θέματα στα οποία στάθηκε, περιγράφοντας την αλλαγή που έφερε στη ζωή της η γέννηση του πρώτου παιδιού. «Στο πρώτο παιδί με σόκαρε το ότι πια δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα και να βγω όποτε ήθελα. […] Θέλω να είμαι ξεκούραστη, ήρεμη και να περνάω χρόνο με τα παιδιά μου. Το θεωρώ υποχρέωση», σημείωσε η Τζένη Θεωνά.

Η ηθοποιός μίλησε ακόμη για τη διπλή βάφτιση των δύο γιων της, εξηγώντας γιατί εκείνη και ο Δήμος Αναστασιάδης επέλεξαν να βαφτίσουν τον μεγαλύτερο γιο τους σε ηλικία επτά ετών, μαζί με τον μικρότερο, που ήταν τότε ενός έτους.

«Αν θέλετε να βαπτίσετε το παιδί σας, 5-6-7 είναι πολύ καλή ηλικία. Ο Αρίωνας τα κατάλαβε όλα, και τη βάφτισή του και τη γέννηση του αδελφού του. Ήταν πολύ συνειδητή επιλογή, τον ρωτήσαμε πότε και με ποια πρόσωπα θα ένιωθε άνετα. […] Βαφτίσαμε τον γιο μας 7 ετών μαζί με τον ενός έτους, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι που μας ενοχλούν τα πρέπει», μοιράστηκε η Τζένη Θεωνά.