Η Γερμανία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε έκτακτες κλήσεις ενόψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα, μετά τους τραυματισμούς των Τζαμάλ Μουσιάλα και Κάι Χάβερτς στο παιχνίδι με την Ολλανδία.

Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα στο Nations League, όπου η Εθνική Ελλάδας επικράτησε 2-1 της Σερβίας στο Βελιγράδι, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στρέφει πλέον την προσοχή της στη δύσκολη αναμέτρηση με τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.

Στο γερμανικό στρατόπεδο, τα προβλήματα που προέκυψαν στην πρεμιέρα της διοργάνωσης απέναντι στην Ολλανδία οδήγησαν σε αλλαγές στις κλήσεις. Ο Φλόριαν Βιρτς και ο Τζόναθαν Μπούρκαρντ, οι οποίοι βρίσκονταν στη δεύτερη 22άδα των επιλογών, κλήθηκαν πλέον να ενταχθούν άμεσα στην αποστολή της «Μάνσαφτ».

Η απόφαση αυτή συνδέεται με τις απουσίες των Μουσιάλα και Χάβερτς, οι οποίοι αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών από την αναμέτρηση στο Άμστερνταμ. Έτσι, ο Κλοπ καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες πριν από το πρώτο παιχνίδι με την Ελλάδα.

Η πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 στο Άουγκσμπουργκ. Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου στις 21:45, στην Τούμπα.