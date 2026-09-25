Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στο «Στούντιο 4» για τη μουσική, την προσωπική του διαδρομή, τον Γιώργο Μαζωνάκη, την Κατερίνα Λιόλιου και τη Δήμητρα Γαλάνη, ενώ μοιράστηκε με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο σκέψεις του για τον έρωτα και τον χρόνο.

Ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν και η περιπέτεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον Σταμάτη Κραουνάκη να αναφέρεται στην τελευταία επικοινωνία που είχαν πριν από τη συναυλία για τα 33 χρόνια του καλλιτέχνη.

«Του Γιώργου ήταν χωρίς επιστροφή. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος του που δεν πήγε να λύσει το όποιο θέμα είχε σε κάποια καλή κλινική. Είχαμε μιλήσει την προηγουμένη μέρα για να πάω στη συναυλία του για τα 33 χρόνια», ανέφερε.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης για την Κατερίνα Λιόλιου

Στη συνέχεια, ο μουσικός μίλησε με θερμά λόγια για την Κατερίνα Λιόλιου, αποκαλύπτοντας ότι ανήκει στις τραγουδίστριες που ξεχωρίζει.

«Μ’ αρέσει πολύ η Κατερίνα Λιόλιου σαν τραγουδίστρια και περφόρμερ, είναι καλή στη σκηνή, γεμίζει τα στάδια δεν είναι τυχαίο, είναι ειλικρινής και για αυτό την αγαπάνε οι άνθρωποι», είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η τραγουδίστρια επικοινώνησε μαζί του μετά από σχόλιο που είχε κάνει για εκείνη. «Με πήρε τηλέφωνο να με ευχαριστήσει γιατί είπα κάπου δυο κουβέντες ότι μ’ αρέσει γιατί είναι αναρχικιά. Οι άνθρωποι της δουλειάς είμαστε κανονικοί, δεν είμαστε κάτι άλλο», πρόσθεσε.

«Είμαι μουσικός, τα άλλα είναι παρελκόμενα»

Μιλώντας για τη δική του διαδρομή, ο Σταμάτης Κραουνάκης έδωσε έμφαση στη μουσική, αφήνοντας στην άκρη τις υπόλοιπες ιδιότητες που έχει αποκτήσει μέσα στα χρόνια. «Είμαι μουσικός, τα άλλα είναι παρελκόμενα. Βαρέθηκα να ανακυκλώνω τα χαρτιά και να παίζω πάλι σε μαγαζιά», ανέφερε.

Ο ίδιος θυμήθηκε διαφορετικές στιγμές από την καριέρα του, από τις μεγάλες συναυλίες μέχρι εμφανίσεις μπροστά σε ελάχιστους θεατές. «Το κοινό στο Ηρώδειο μας συγκίνησε. Έχω παίξει με 10.000 θεατές στην Επίδαυρο και με χιόνι με 12 θεατές στην Αθήνα. Πάντα υπάρχει μια δικαιολογία όταν κάτι πάει χάλια», είπε με το χαρακτηριστικό χιούμορ του.

Το νέο τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη

Ο μουσικός αποκάλυψε ακόμη ότι βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας ενός νέου τραγουδιού για τη Δήμητρα Γαλάνη, μιλώντας παράλληλα για τη σχέση που έχει μαζί της. «Η Χάρις Αλεξίου είναι μύθος, η Πρωτοψάλτη αγαπημένη, αλλά ενώ το παράσημο το δίνω αυτή τη στιγμή στη Δήμητρα Γαλάνη. Έχουμε πολύ καλή σχέση και τώρα ακόμα της γράφω κάτι», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το νέο τραγούδι θα έχει ως βασικό θέμα τον έρωτα. «Θέλω να αφήσουμε κάτι γύρω από τον έρωτα και σιγά σιγά το φτιάχνουμε. Ο έρωτας πρέπει να κατοικεί στο σπίτι», είπε.

«Η ζωή είναι μικρή και εκπαιδεύστε τα παιδιά σας»

Η συζήτηση πέρασε και σε πιο προσωπικά ζητήματα, με τον Σταμάτη Κραουνάκη να μιλά για όσα αναζητά πλέον η καρδιά του και για την αξία μιας ουσιαστικής σχέσης. «Τα έχουμε περάσει τα μπόλικα, τώρα άλλα ζητάει η καρδιά, τα μπόλικα που δεν ξέρουμε πού ξυπνάμε τα έχουμε περάσει», ανέφερε.

Στη συνέχεια μίλησε για τον άνθρωπο που βρίσκεται στη ζωή του και για όσα απαιτεί μια μακροχρόνια σχέση. «Τώρα, δεν είμαι αχάριστος, έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου που μου έμεινε, αλλά έχει πολύ μεγάλο κόστος. Πρέπει να μάθεις να ακούς τον άλλον και να τον αντέχεις και να σε αντέχει κι αυτός».

Κλείνοντας, ο μουσικός μίλησε για τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να τον αξιοποιούμε, απευθύνοντας μια συμβουλή και στους γονείς. «Η ζωή είναι μικρή και εκπαιδεύστε τα παιδιά σας για να καταλάβουν ότι η καμπύλη μικραίνει, μην ξοδεύουν τον χρόνο τους σε αηδίες», ανέφερε ο Σταμάτης Κραουνάκης.