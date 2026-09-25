Ένα αδημοσίευτο φωτογραφικό αρχείο που αποτυπώνει την αληθινή καθημερινότητα που βίωνε η πρίγκιπισσα Νταϊάνα πριν εισέλθει στη βρετανική βασιλική οικογένεια έρχεται στο φως και βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Gorringe’s. Πρόκειται για τέσσερις σπάνιες έγχρωμες φωτογραφίες από την περίοδο που φοιτούσε στο οικοτροφείο West Heath Girls’ School στο Kent, μεταξύ των ετών 1973 και 1977.

Το συγκεκριμένο φωτογραφικό πακέτο, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον συλλεκτών διεθνώς, τίθεται προς πώληση με αρχική τιμή εκκίνησης που κυμαίνεται στις 200 με 300 λίρες Αγγλίας, τιμή που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Η ζωή στο οικοτροφείο και η εκτίμηση του ειδικού

Στις εικόνες αυτές, η Πρίγκιπισσα Νταϊάνα καταγράφεται στην ηλικία των 12 έως 16 ετών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τους βασιλικούς τίτλους και τα φωτογραφικά φλας που καθόρισαν τη μετέπειτα πορεία της. Τα στιγμιότυπα την δείχνουν στον κοιτώνα του σχολείου, αλλά και να απολαμβάνει τον ήλιο στον προαύλιο χώρο μαζί με τις συμμαθήτριές της, αποκαλύπτοντας μια ανέμελη και αυθεντική πλευρά.

Η πρίγκιπισσα Νταϊάνα σε σπάνια στιγμιότυπα από τα μαθητικά της χρόνια στο οικοτροφείο West Heath του Kent, σε συλλογή που βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Gorringe’s

Αναλύοντας τη σημασία των συγκεκριμένων τεκμηρίων, ο Άλμπερτ Ράντφορντ, ειδικός βιβλίων και χειρογράφων στον οίκο Gorringe’s, υπογράμμισε την προσωπικότητα που αναδύεται μέσα από το υλικό: «Η Νταϊάνα παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος με βαθιά συστολή και προσανατολισμένος στην οικογενειακή ζωή. Κάποιος που η πραγματική του φιλοδοξία ήταν απλώς να δημιουργήσει οικογένεια και να αντλεί υπερηφάνεια από τα απλά, καθημερινά πράγματα».

Η πρίγκιπισσα Νταϊάνα σε σπάνιο στιγμιότυπο από τα μαθητικά της χρόνια στο οικοτροφείο West Heath του Kent, σε συλλογή που βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Gorringe’s

Η δημοπράτηση του αρχείου αυτού συμπληρώνει το παζλ της προσωπικής της ιστορίας, αποδεικνύοντας πως πριν γίνει η λαοφιλής προσωπικότητα των ανθρωπιστικών δράσεων και της υψηλής ραπτικής, παρέμενε ένα χαμηλών τόνων κορίτσι με απλές καθημερινές συνήθειες.