Στον ουρανό του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες μετά τη φθινοπωρινή ισημερία.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος είναι γνωστή ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής» (Harvest Moon) και θα φτάσει στο μέγιστο της πληρότητάς της στις 19:49 το βράδυ του Σαββάτου, ώρα Ελλάδας.

Η ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» αποδίδεται στην πανσέληνο που βρίσκεται χρονικά πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία, η οποία φέτος σημειώθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Η ονομασία έχει τις ρίζες της στην αγροτική παράδοση. Ιστορικά, το έντονο φως της πανσελήνου μετά τη δύση του Ήλιου έδινε περισσότερο χρόνο στους αγρότες για να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών τους.

Σύμφωνα με το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, μια ακόμη ονομασία που χρησιμοποιείται για την πανσέληνο αυτής της περιόδου είναι «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» (Corn Moon), καθώς συνδέεται με καλλιέργειες που παραδοσιακά συγκομίζονται αυτή την εποχή.

Το «Φεγγάρι της Συγκομιδής», πάντως, δεν εμφανίζεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο. Εάν η πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία, τότε εκείνη είναι που λαμβάνει τη συγκεκριμένη ονομασία.

Γιατί η Σελήνη μπορεί να φαίνεται κόκκινη

Κατά την ανατολή της Σελήνης, το φεγγάρι μπορεί να φαίνεται κίτρινο, πορτοκαλί ή ακόμη και κόκκινο.

Το φαινόμενο δεν αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης πανσελήνου. Οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο το φως της Σελήνης διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης όταν αυτή βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Σε αυτή τη θέση, το φως διανύει μεγαλύτερη απόσταση μέσα από την ατμόσφαιρα. Τα μικρότερα μήκη κύματος, όπως το μπλε φως, διαχέονται περισσότερο, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο έντονα αντιληπτές οι αποχρώσεις του κίτρινου, του πορτοκαλί και του κόκκινου.

Έτσι, όσοι κοιτάξουν τη Σελήνη λίγο μετά την ανατολή της μπορεί να τη δουν να παίρνει εντυπωσιακές θερμές αποχρώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για κάποιο ξεχωριστό αστρονομικό φαινόμενο.