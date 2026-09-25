Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση διακίνησης όπλων που ερευνά η Ελληνική Αστυνομία, καθώς συνελήφθησαν εκ νέου δύο υπήκοοι Τουρκίας, ηλικίας 36 και 30 ετών, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης οπλοκατοχής.

Οι δύο άνδρες είχαν βρεθεί στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, όταν συνελήφθησαν για υπόθεση που αφορούσε τη διακίνηση οπλισμού, με τις αρχές να εξετάζουν τη σύνδεσή της με τουρκική εγκληματική οργάνωση.

Τα νέα εντάλματα και η ανατροπή των περιοριστικών όρων

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα νέα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν μετά την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων που είχαν αρχικά επιβληθεί στους δύο κατηγορούμενους.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην εκ νέου ενεργοποίηση των διαδικασιών από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία ανέλαβε τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Επιχείρηση στην Καβάλα για τον 36χρονο

Ο 36χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στην Καβάλα και συνελήφθη κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, για τον 36χρονο διατάχθηκε η μεταγωγή του και η κράτησή του σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.

Αυτοβούλως παρουσιάστηκε ο 30χρονος

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ηλικίας 30 ετών, προσήλθε το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Εκεί συνελήφθη βάσει του σχετικού εντάλματος και πλέον αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής για τις επόμενες δικαστικές ενέργειες.

Η υπόθεση που είχε ανοίξει τον Σεπτέμβριο

Οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί αρχικά στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο έρευνας για μεταφορά και διακίνηση οπλισμού.

Οι αρχές εξετάζουν την πιθανή διασύνδεση της υπόθεσης με οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο στην Τουρκία, καθώς ο οπλισμός φέρεται να προοριζόταν για παράδοση σε τουρκική εγκληματική οργάνωση.

Η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζεται, με στόχο να αποσαφηνιστούν ο ρόλος των εμπλεκομένων, η προέλευση του οπλισμού και τυχόν ευρύτερες διασυνδέσεις πίσω από την υπόθεση.