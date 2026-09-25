Νέα προειδοποίηση προς την Ουκρανία απηύθυνε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο θα «υποστεί τις συνέπειες» μετά τις επιθέσεις που, σύμφωνα με τη Μόσχα, πραγματοποιήθηκαν εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να επανέλθει σε διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία μετά τις βουλευτικές εκλογές, όμως υποστήριξε πως η ουκρανική πλευρά προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας και εκλογικών τμημάτων.

Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Πούτιν ανέφερε ότι η Μόσχα «ανέκαμψε από τις ζημιές» που προκλήθηκαν από τις ουκρανικές επιθέσεις και ισχυρίστηκε ότι η απάντηση της Ρωσίας ήταν τόσο ισχυρή ώστε η Ουκρανία ζήτησε κατάπαυση του πυρός.

«Δεν καταλαβαίνουμε γιατί επιτέθηκαν σε αποθήκες εταιρειών»

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικά στις επιθέσεις που, όπως είπε, στόχευσαν αποθήκες των εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon και Wildberries.

«Δεν καταλαβαίνουμε για ποιον λόγο η Ουκρανία επιτέθηκε στις αποθήκες των καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου», φέρεται να δήλωσε, προσθέτοντας πως από τη στιγμή που το Κίεβο «άρχισε τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές, τώρα θα υποστεί τις συνέπειες».

Παράλληλα, ο Πούτιν υποστήριξε ότι όλες οι προτάσεις για ειρηνική διευθέτηση παραμένουν στο τραπέζι, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ρωσία θα πρέπει να εξετάσει ποιες από αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντά της.

«Η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για πόλεμο με την Ευρώπη»

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν προετοιμάζεται για στρατιωτική σύγκρουση με την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο IFX, ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση των ρωσόφωνων στις χώρες της Βαλτικής, υποστηρίζοντας ότι τα δικαιώματά τους παραβιάζονται, αλλά ότι η Ρωσία απαντά σε αυτά τα ζητήματα με «ανθρωπιστικά μέσα».

Αναφορά στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας και στο APEC

Ο Ρώσος πρόεδρος σχολίασε ακόμη τις συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ, χαιρετίζοντας τις επαφές μεταξύ των δύο ηγετών.

Αναφερόμενος στο προγραμματισμένο ταξίδι του στη σύνοδο κορυφής του APEC στη Σεντζέν της Κίνας, στις 18 και 19 Νοεμβρίου, ο Πούτιν δήλωσε ότι η συμμετοχή του θα εξαρτηθεί από την εσωτερική κατάσταση στη Ρωσία.