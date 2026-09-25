Η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία μπαίνει ξανά στο επίκεντρο, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στη δέσμευση σχεδόν ολόκληρου πακέτου ύψους 400 εκατ. δολαρίων που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο.

Στόχος της Ουάσινγκτον είναι να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια δεν θα χαθούν, καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Δεσμεύτηκαν ήδη 307 εκατ. δολάρια

Μέχρι τις αρχές της εβδομάδας είχαν δεσμευθεί περίπου 307 εκατ. δολάρια από το συνολικό ποσό. Η αμερικανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει στη δέσμευση και των υπόλοιπων 93 εκατ. δολαρίων πριν από τη λήξη του αμερικανικού οικονομικού έτους.

Οι πηγές του Reuters, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, διευκρίνισαν ότι τα χρήματα δεν είναι απαραίτητο να έχουν δαπανηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει, όμως, μέχρι τότε να έχουν δεσμευθεί επισήμως μέσω συμβάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, τα κονδύλια θα εκπνεύσουν.

Το πρόγραμμα εποπτεύεται από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και εντάσσεται στην Πρωτοβουλία για τη Βοήθεια στην Ασφάλεια της Ουκρανίας, γνωστή ως Ukraine Security Assistance Initiative ή USAI.

Το Πεντάγωνο, πάντως, αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες του Reuters.

Όπλα, εξοπλισμός και ανταλλακτικά

Οι πρώτες παραδόσεις του πακέτου έχουν ήδη ξεκινήσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περιλαμβάνουν επιθετικά οπλικά συστήματα, στρατιωτικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά για τεθωρακισμένα οχήματα.

Το υπόλοιπο υλικό αναμένεται να παραδοθεί σταδιακά, με τον ορίζοντα των παραδόσεων να εκτείνεται έως τον Οκτώβριο του 2029.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η Ουκρανία αποκτά άμεσα το σύνολο της βοήθειας. Η δέσμευση των κονδυλίων ανοίγει τον δρόμο για τις σχετικές συμβάσεις και παραγγελίες, ενώ η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε βάθος χρόνου, ανάλογα με τις δυνατότητες παραγωγής και τα διαθέσιμα αμερικανικά αποθέματα.

Εκτός πακέτου οι Patriot

Παρά τη σημασία της νέας δέσμευσης, το πακέτο δεν περιλαμβάνει συστήματα ή πυραύλους Patriot, σύμφωνα με μία από τις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Το Κίεβο ζητά εδώ και καιρό περισσότερους αναχαιτιστικούς πυραύλους και συστήματα Patriot, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων με drones και βαλλιστικούς πυραύλους συνεχίζονται.

Η διαθεσιμότητα των Patriot έχει περιοριστεί διεθνώς, ενώ οι αμερικανικές αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς την αποδέσμευση μεγαλύτερων ποσοτήτων από τα δικά τους αποθέματα. Το Reuters είχε μεταδώσει τον Ιούλιο ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε ενημερώσει το Κογκρέσο πως ενδέχεται να χρειαστούν χρόνια μέχρι να φτάσει συγκεκριμένος εξοπλισμός στις ουκρανικές δυνάμεις.

Πιέσεις στο Πεντάγωνο

Η αξιοποίηση του πακέτου των 400 εκατ. δολαρίων είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον.

Δημοκρατικοί, αλλά και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες, είχαν επικρίνει το Πεντάγωνο για τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση των χρημάτων, τα οποία είχαν εγκριθεί με διακομματική στήριξη τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το ζήτημα τέθηκε επανειλημμένα σε ακροάσεις του Κογκρέσου, με Αμερικανούς νομοθέτες να χαρακτηρίζουν ασυνήθιστα αργούς τους ρυθμούς παράδοσης στρατιωτικής βοήθειας σε μια χώρα που βρίσκεται σε ενεργό πόλεμο.

Το Πεντάγωνο έχει αναστείλει ή καθυστερήσει και στο παρελθόν αποστολές προς την Ουκρανία, επικαλούμενο ανησυχίες για την επάρκεια των αμερικανικών αποθεμάτων.

Νέα δεδομένα στη στάση Τραμπ

Η απόφαση για τη δέσμευση των χρημάτων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να υιοθετεί πιο θετικό τόνο απέναντι στην Ουκρανία, σε σύγκριση με προηγούμενες τοποθετήσεις του.

Το τελευταίο διάστημα, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε πρόταση που επιτρέπει στην Ουκρανία να κατασκευάζει πυραύλους αναχαίτισης Patriot, ενώ υπέγραψε και νομοσχέδιο για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

Παράλληλα, ο Τραμπ συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Μετά τη συνάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Στο τραπέζι, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, βρέθηκε και το ενδεχόμενο μιας διμερούς κατάπαυσης του πυρός που θα αφορά ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η μεγαλύτερη αμερικανική αποδέκτρια βοήθειας

Η Ουκρανία παραμένει ο μεγαλύτερος αποδέκτης αμερικανικής εξωτερικής βοήθειας μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, το εύρος και η διάρκεια της αμερικανικής στήριξης προς το Κίεβο έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και την ανάληψη του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς, τον Ιανουάριο του 2025.

Η δέσμευση των 400 εκατ. δολαρίων αποτρέπει, προς το παρόν, την απώλεια των συγκεκριμένων κονδυλίων. Δεν απαντά, όμως, στο ευρύτερο ερώτημα για το πόσο σταθερή και μακροπρόθεσμη θα είναι η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.