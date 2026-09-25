Πριν από έξι χρόνια, ο μαραθωνοδρόμος Τζος Βίτνερ-Τζάκσον απολάμβανε το τρέξιμο και τα ακραία σπορ, παρασύροντας τους φίλους του σε αθλητικές δραστηριότητες με την πρώτη ευκαιρία. Σήμερα, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία για χημειοθεραπείες, καθώς πάσχει από ανίατο καρκίνο του εντέρου.

Ο Τζάκσον, με καταγωγή από τη Βρετανία, μετακόμισε στις ΗΠΑ το 2018 ως ανερχόμενος διευθυντής πωλήσεων. Λίγο μετά την εγκατάστασή του στο νέο σπίτι, εμφάνισε δυσκοιλιότητα, την οποία απέδωσε στην έλλειψη φυτικών ινών και στο φορτωμένο πρόγραμμά του.

Έλαβε, λοιπόν, βιταμίνες και το πρόβλημα θεωρητικά αντιμετωπίστηκε, όμως επανήλθε έντονα το 2020. Τότε επισκέφθηκε δύο γιατρούς, οι οποίοι διέγνωσαν κρυολόγημα και του συνταγογράφησαν τα αντίστοιχα φάρμακα. Η δυσκοιλιότητα δεν υποχώρησε, αλλά εντάθηκε και στις 3 Ιουλίου επισκέφθηκε τα επείγοντα, όπου οι γιατροί τού χορήγησαν ισχυρά καθαρτικά.

«Σκέφτηκα: “Είμαι μόνο 29 ετών και σε καλή φυσική κατάσταση, είναι απλώς δυσκοιλιότητα”. Αλλά μάλλον υπήρχε και ένα στοιχείο φόβου, το να μη θέλω να σκεφτώ αυτή την πιθανότητα».

Επιστρέφοντας στο σπίτι, δεν μπορούσε να περπατήσει από τον πόνο στο στομάχι και την επομένη επισκέφθηκε ξανά το νοσοκομείο, όπου έμαθε ότι είχε εμφανιστεί κάτι ύποπτο στην ακτινογραφία. Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι γιατροί εντόπισαν έναν όγκο στο μέγεθος μπάλας του γκολφ και προγραμμάτισαν εκτάκτως χειρουργείο, καθώς μπορούσε να υποστεί ρήξη ανά πάσα στιγμή.

At 29, superfit Josh ran ultra-marathons. Now he has incurable bowel cancer and can't breathe without an oxygen tank… and his only symptom was a bout of constipation https://t.co/W2kVYLXNJd — Daily Mail (@DailyMail) September 25, 2026

«Ο γιατρός μου είπε ότι έπρεπε να μεταβώ στο νοσοκομείο του Νότιου Ώστιν μέσα στις επόμενες 24 ώρες, καθώς ο όγκος μπορούσε να υποστεί ρήξη ανά πάσα στιγμή, κάτι που πιθανότατα θα με σκότωνε».

Στο χειρουργείο αφαιρέθηκε ο όγκος, μαζί με 15 λεμφαδένες και περίπου 40 εκατοστά υγιούς ιστού. Φαινομενικά, η υγεία του έμοιαζε να βελτιώνεται και όλες οι εξετάσεις έβγαιναν καθαρές, μέχρι το 2022, όταν οι γιατροί εντόπισαν ύποπτα σημάδια στους πνεύμονες.

Τότε διαπιστώθηκε ότι ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση και πλέον ήταν ανίατος. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, οι γιατροί κατέληξαν στην εκτίμηση ότι ο όγκος πιθανότατα αναπτυσσόταν στον οργανισμό του Τζάκσον από την ηλικία των 12 ετών περίπου.

«Η ασθένειά μου είχε εξελιχθεί σε καρκίνο του παχέος εντέρου στο στάδιο 4, ο οποίος είναι ανίατος. Βασικά, έχεις τόσο χρόνο όσο σου απομένει μέχρι να πεθάνεις», είπε ο άνδρας, που πλέον είναι 35 ετών, αναπνέει αναγκαστικά με φιάλη οξυγόνου και υποβάλλεται συνεχώς σε χημειοθεραπείες, ώστε να καθυστερήσει την εξάπλωση του καρκίνου.

Πλέον, ο καρκίνος φαίνεται να παραμένει στάσιμος στις εξετάσεις και δεν υπάρχει νέα έξαρση. Ο Τζάκσον, αναπτύσσοντας τη θεωρία του για τον λόγο που εμφάνισε καρκίνο, είπε:

«Οι γονείς μου χώριζαν περίπου την εποχή που εμφανίστηκε η νεοπλασία στο έντερό μου. Αυτό μου προκάλεσε τεράστιο συναισθηματικό άγχος και, από ό,τι έχω διαβάσει, υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ του ψυχολογικού άγχους και της υγείας του εντέρου».