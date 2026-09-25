Σιγουριά Γιοβάνοβιτς

Μεγάλη νίκη για την Εθνική Ελλάδας στη Σερβία και μεγάλη βραδιά και για τον Γιοβάνοβιτς. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δικαιώθηκε για όλες τις επιλογές του και το ζητούμενο είναι να συνεχίσει με την ίδια φιλοσοφία και όχι να αλλάξει, όπως είχε γίνει μετά το 3-0 επί της Σκωτίας στη Γλασκώβη. Και σύμφωνα με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του, δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ο Ιβάν, όπως λένε όσοι είναι κοντά του, έχει μάθει από τα λάθη του, έχει πλέον ξεκάθαρα στο μυαλό του τα πράγματα για το πώς πρέπει να συνεχίσει η Εθνική ομάδα και είναι πολύ, πραγματικά πολύ αισιόδοξος για τα προκριματικά του Euro 2028. Διαδικασία στην οποία θα κριθεί άλλωστε και το μέλλον του.

Άλλη κατάσταση με Ομπράντοβιτς

Εύκολο έργο για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Παρί, με τον Ομπράντοβιτς να έχει «κερδίσει» τους παίκτες του. Όχι με το βιογραφικό του ή με τα λόγια, αλλά με τις πράξεις. Με τους τραυματισμούς που έχουν οι πράσινοι αυτή την περίοδο, ο Αταμάν δεν θα χρησιμοποιούσε όλους τους διαθέσιμους αλλά θα… έβγαζε το λάδι σε 5-6 εξ αυτών, βάζοντάς τους να παίξουν σχεδόν όλο το ματς. Ο Ζοτς είναι άλλης λογικής όμως, εμπιστεύεται τους πάντες, μοιράζει τον χρόνο, δίνει ευθύνες σε όλους, ακόμη και στον Μαντζούκα, δείχνοντάς τους έτσι έμπρακτα την εμπιστοσύνη του. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την επιτυχία για μια ομάδα που έχει ρόστερ σαν κι αυτό του Παναθηναϊκού. Αυτά λένε οι παίκτες του τριφυλλιού για τον Σέρβο προπονητή.

Ελέγχει την κατάσταση ο Παναθηναϊκός

Το όνομα του Χριστογεώργου αρχίζει να ακούγεται σε μεταγραφικά σενάρια αλλά ο Παναθηναϊκός ελέγχει την κατάσταση. Ο Έλληνας τερματοφύλακας ανήκει κανονικά και με τον νόμο στον ΟΦΗ και οι Κρητικοί μπορούν να μιλήσουν με οποιαδήποτε ομάδα ενδιαφέρεται. Οι πράσινοι όμως έχουν με το μέρος τους έναν όρο στον οποίο είχε συμφωνήσει ο ΟΦΗ: Μπορούν να αποκτήσουν ξανά τον Χριστογεώργο αν ισοφαρίσουν την πρόταση που θα κάνει κάποια άλλη ομάδα για την απόκτησή του. Αν, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ δώσουν 2 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, αν ο Παναθηναϊκός δώσει κι αυτός το συγκεκριμένο ποσό, ο Χριστογεώργος θα είναι ξανά δικός του. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο επομένως να τον αποκτήσει κάποια ελληνική ομάδα.

Το βλέμμα στον Ιανουάριο

Μεγάλη έκπληξη, πολύ μεγάλη έκπληξη θα είναι πλέον το να κάνει μεταγραφή η ΑΕΚ. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου οι ελληνικές ομάδες έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν ελεύθερο παίκτη και στην Ένωση έψαξαν την αγορά, σύμφωνα με όσα είπε και ο Νίκολιτς μετά το παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Ριμπάλτα όμως δεν έχει ξεχωρίσει κάποιον παίκτη, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ευκαιρία, κάποια περίπτωση που να πείθει τους κιτρινόμαυρους ότι θα ανεβάσει πραγματικά το επίπεδο της ομάδας. Ότι θα είναι πραγματική ενίσχυση, ποιοτική και όχι απλά ποσοτική. Να αλλάξουν γνώμη την τελευταία στιγμή; Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ο Ριμπάλτα επομένως αρχίζει ήδη να κινείται για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Τους θέλουν εκτός πινάκων

Η δικαιοσύνη θα ασχοληθεί πλέον με τους Τζήλο και Πολυχρόνη μετά την καταγγελία που έκανε ο Μπέος. Το αν θα βρουν κάτι μεμπτό θα φανεί προσεχώς, όσοι ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις πάντως ισχυρίζονται πως δεν υπάρχει καμία σκιά και πως όλος αυτός ο χαμός έγινε επειδή στόχος είναι οι Τζήλος και Πολυχρόνης να μείνουν εκτός πινάκων για κάποιο, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, διάστημα. Και δεν είναι στόχος του Μπέου αυτός, δεν αποφάσισαν στον Βόλο ότι έχουν μεγάλο πρόβλημα με αυτούς τους δύο διαιτητές και δεν τους θέλουν στη Super League. Άλλη ομάδα έχει στο στόχαστρο τους Τζήλο και Πολυχρόνη και δεν τους θέλει στους πίνακες και το ματς με τον Βόλο ήταν η αφορμή για να προκαλέσει όλο αυτό τον χαμό.