Νέα μηνύματα φωτίζουν τις επαφές που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, τις ημέρες πριν από το μοιραίο ραντεβού στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, σε μήνυμα που έστειλε ο τραγουδιστής στη 56χρονη γιατρό τη Δευτέρα, αναφέρεται στα χρήματα που του είχαν ζητηθεί για θεραπείες, εκφράζοντας την έκπληξή του για το ύψος του ποσού.

«Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη η παρέα. Δεν κατάλαβα. Μου ζήτησαν να πληρώσω 3.000 – 6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά», έγραφε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη, η γιατρός προώθησε το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να απάντησε αναφερόμενος στο προγραμματισμένο ραντεβού του τραγουδιστή.

«Έχει κλειστεί (σ.σ. εννοεί ραντεβού) Δευτέρα για Τετάρτη. Μάλιστα. Αρχίσαμε. Αύριο θα τον φέρω Κηφισιά για να τον στριμώξω. Αν δεν έρθει σε μένα, κάνε την ξενάγηση για να καταλάβεις τι ορέξεις έχει», φέρεται να έγραψε.

Η επικοινωνία την ημέρα του θανάτου

Την Τετάρτη, την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο της Καρνεάδου για το προγραμματισμένο ραντεβού με τη γιατρό και στη συνέχεια έχασε τη ζωή του, υπήρξε εκ νέου επικοινωνία μεταξύ της 56χρονης και του υπνοθεραπευτή.

Στον διάλογο που έχει γίνει γνωστός, ο υπνοθεραπευτής ρωτά:

Υπνοθεραπευτής: «Πώς πάμε;»

56χρονη: «Προχθές, μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί έχει κατακράτηση υγρών και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω αν έχει πάρει τίποτα άλλο».

Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο υπνοθεραπευτής επικοινωνεί εκ νέου με τη γιατρό, στέλνοντάς της μήνυμα συμπαράστασης.

Υπνοθεραπευτής: «Αντιλαμβάνομαι πως ζείτε έναν εφιάλτη. Όταν μπορέσεις πάρε με».

Τα συγκεκριμένα μηνύματα αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του, καθώς αποτυπώνουν τις επαφές των εμπλεκόμενων προσώπων πριν και μετά το κρίσιμο ραντεβού.