Η Μαρία Ολυμπία βρέθηκε την Παρασκευή στην πασαρέλα του Gucci στο Μιλάνο, συμμετέχοντας στο show του ιταλικού οίκου στη Via Bartolomeo Colleoni, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας. Η 30χρονη κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ περπάτησε στο ίδιο catwalk με τη Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι και την Κάντις Σουάνπολ, σε μια επίδειξη που συγκέντρωσε πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στη διεθνή μόδα.

Η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο show έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες συνεργασίες της με μεγάλους οίκους και brands, καθώς τα τελευταία χρόνια η Μαρία Ολυμπία έχει δημιουργήσει ένα fashion portfolio με εμφανίσεις, καμπάνιες και συνεργασίες εκτός Ελλάδας.

Στο ίδιο catwalk με Χάντινγκτον-Γουάιτλι και Σουάνπολ

Η πασαρέλα του Gucci συγκέντρωσε μοντέλα που έχουν διαγράψει μακρά πορεία στον χώρο. Ανάμεσά τους βρέθηκαν η Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι και η Κάντις Σουάνπολ, με την Ολυμπία να συμμετέχει επίσης στο show του ιταλικού οίκου.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στην πασαρέλα. Στις θέσεις των προσκεκλημένων βρέθηκαν η Άννα Γουίντουρ και η Ντονατέλα Βερσάτσε, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που παρακολούθησαν την επίδειξη ήταν επίσης η Χεορχίνα Ροντρίγκεθ, η Ναόμι Γουότς και ο Σον Μέντες.

Η παρουσία τόσο γνωστών ονομάτων στις πρώτες σειρές έδωσε στην επίδειξη έντονο διεθνή χαρακτήρα, με τα φώτα να στρέφονται τόσο στις δημιουργίες του οίκου όσο και στα μοντέλα που συμμετείχαν στην παρουσίαση.

Από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο στις διεθνείς πασαρέλες

Η πορεία της Μαρίας Ολυμπίας στη μόδα έχει διαμορφωθεί μέσα από διαδοχικές συνεργασίες με εταιρείες και οίκους του χώρου. Έχοντας μεγαλώσει μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου, έχει κινηθεί επαγγελματικά στον χώρο της μόδας και έχει αναπτύξει παρουσία σε διεθνές επίπεδο.

Στο portfolio της περιλαμβάνονται συνεργασίες με brands όπως η Λουί Βιτόν, ενώ πιο πρόσφατα εντάχθηκε στο δυναμικό της Μονμπλάν. Παράλληλα, διατηρεί συνεργασία με την πλατφόρμα πολυτελών ειδών Moda Operandi.

Η εμφάνιση στο Gucci προστίθεται έτσι σε μια σειρά από επαγγελματικές παρουσίες που έχουν συνδέσει το όνομά της με τη διεθνή fashion βιομηχανία. Το Μιλάνο αποτελεί ακόμη έναν σταθμό σε αυτή τη διαδρομή, αυτή τη φορά στην πασαρέλα ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους ιταλικούς οίκους.