Το σήμα για την έναρξη της εγχώριας μπασκετικής σεζόν δίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο (26-27/09) με τους αγώνες του STOIXIMAN SUPER CUP 2026, οι οποίοι προβάλλονται από τον ΣΚΑΪ (TV, Hybrid και skai.gr/tv).

Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, τέσσερις από τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2026-27 στο «Ανδρέας Παπανδρέου», στο Περιστέρι.

Η αγωνιστική δράση αρχίζει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 16.45, με τον πρώτο ημιτελικό να διεξάγεται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Μεταδίδουν οι Παντελής Διαμαντόπουλος και Χρήστος Ρομπόλης.

Σειρά παίρνουν ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι αγωνίζονται στον δεύτερο ημιτελικό, στις 21.00 σε περιγραφή Βασίλη Σκουντή και Γιώργου Πετρίδη.

Δείτε το τρέιλερ:

Οι νικητές των αγώνων του Σαββάτου θα διεκδικήσουν το τρόπαιο την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 20.00 με τους Βασίλη Σκουντή και Παντελή Διαμαντόπουλο να περιγράφουν τον τελικό.

Παρακολουθείστε την μπασκετική διοργάνωση, που δίνει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, αποκλειστικά μέσα από τον ΣΚΑΪ.