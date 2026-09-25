Η βασίλισσα Φρειδερίκη είχε ήδη αποφασίσει ποιον ήθελε για σύζυγο της κόρης της, όταν ο Χουάν Κάρλος και η Σοφία βρίσκονταν ακόμη στην αρχή της σχέσης τους. Η Πιλάρ Εϊρε περιγράφει ένα παρασκήνιο γεμάτο οικογενειακές παρεμβάσεις, έντονες συζητήσεις και μια φράση που, σύμφωνα με την αφήγησή της, ο νεαρός πρίγκιπας άκουσε από την ίδια τη μητέρα της μέλλουσας συζύγου του.

Την εποχή εκείνη η Σοφία, κόρη του βασιλιά Παύλου και της βασίλισσας Φρειδερίκης της Ελλάδας, είχε προηγουμένως συνδεθεί με τον πρίγκιπα Χάραλντ της Νορβηγίας, τον μετέπειτα βασιλιά Χάραλντ Ε΄. Η σχέση δεν προχώρησε και, σύμφωνα με την Πιλάρ Εϊρε, η Φρειδερίκη έστρεψε την προσοχή της στον Χουάν Κάρλος, γιο του κόμη και της κόμισσας της Βαρκελώνης.

«Πρόσεξε το αγόρι των κόμηδων της Βαρκελώνης, τον Χουανίτο, και αποφάσισε ότι έπρεπε να γίνει ο σύντροφος της κόρης της», αναφέρει η δημοσιογράφος και μπλόγκερ του περιοδικού Lecturas.

Οι δύο νέοι ήρθαν πιο κοντά και πέρασαν έναν μήνα στην Κέρκυρα. Η σχέση τους προχώρησε, όμως η παρουσία της Φρειδερίκης στις εξελίξεις ήταν έντονη. Η Εϊρε αποδίδει στη μητέρα της Σοφίας ιδιαίτερα παρεμβατικό ρόλο και μεταφέρει μία από τις φράσεις που, σύμφωνα με την ίδια, απηύθυνε στον Χουάν Κάρλος.

«Η κόρη μου είναι βασιλική πριγκίπισσα. Εσύ δεν είσαι τίποτα. Θα γίνεις βασιλιάς μόνο αν το θελήσει ο Φράνκο».

Η συγκεκριμένη αναφορά αφορά τον Φρανθίσκο Φράνκο, τον δικτάτορα που κυβερνούσε τότε την Ισπανία και είχε καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική διαδοχή του ισπανικού θρόνου.

Η βασίλισσα Βικτωρία Ευγενία, η Ένα, ήταν η σύζυγος του βασιλιά Αλφόνσου ΙΓ΄ της Ισπανίας και γιαγιά του Χουάν Κάρλος. Σύμφωνα με την Εϊρε, εκείνη ήταν που συνέβαλε ώστε να οριστούν οι ημερομηνίες για την πρόταση γάμου και τον γάμο.

Η πρόταση γάμου έγινε μακριά από το σπίτι της Σοφίας

Ο αρραβώνας του ζευγαριού τον Σεπτέμβριο του 1961 δεν ακολούθησε την καθιερωμένη διαδικασία που ίσχυε στους βασιλικούς κύκλους της εποχής. Η Πιλάρ Εϊρε επισημαίνει ότι δεν ήταν η οικογένεια της Σοφίας εκείνη που υποδέχθηκε τους συγγενείς του Χουάν Κάρλος στην Αθήνα.

«Καταρχάς, ήταν ήδη πολύ ασυνήθιστο το γεγονός ότι η πρόταση γάμου έγινε από την πλευρά του άνδρα, καθώς το σύνηθες και το πρωτόκολλο ήταν οι γονείς του γαμπρού να πηγαίνουν στο σπίτι της νύφης για να ζητήσουν το χέρι της».

Ούτε όμως η Αθήνα ούτε το Βασιλικό Ανάκτορο ήταν ο τόπος της τελετής. «Δεν πήγε στο σπίτι της Σοφίας στην Αθήνα, στο Βασιλικό Ανάκτορο. Αντίθετα, έγινε στο σπίτι της γιαγιάς του γαμπρού, ούτε καν στο σπίτι των γονιών του», εξηγεί η δημοσιογράφος.

Η βασίλισσα Φρειδερίκη κατά την άφιξή της στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Η κατοικία της βασίλισσας Βικτωρίας Ευγενίας έγινε έτσι ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη διαδικασία, έπειτα από αίτημα των γονιών του Χουάν Κάρλος.

Υπήρχε όμως ακόμη μία ιστορία που προηγήθηκε της ημέρας του αρραβώνα και αφορά το δαχτυλίδι που επρόκειτο να περάσει στο χέρι της Σοφίας.

Η γυναίκα που φόρεσε πρώτη το δαχτυλίδι της Σοφίας

Λίγες ημέρες πριν από την πρόταση γάμου, ο Χουάν Κάρλος ταξίδεψε στη Ρώμη. Εκεί συνάντησε την κόμισσα Ολγκίνα ντε Ρομπιλάντ, με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση. Σύμφωνα με την αφήγηση της Εϊρε, οι δυο τους πέρασαν μαζί τη νύχτα σε μια πανσιόν.

Η Ολγκίνα ντε Ρομπιλάντ αναφέρθηκε αργότερα σε εκείνη τη συνάντηση στα απομνημονεύματά της. Εκείνο το βράδυ, ο Χουάν Κάρλος τής μίλησε για την επικείμενη αλλαγή στη ζωή του και της αποκάλυψε ότι επρόκειτο να αρραβωνιαστεί τη Σοφία.

«Από εδώ και πέρα θα είμαι ένας δεσμευμένος άνδρας, γιατί θα αρραβωνιαστώ με την κόρη των βασιλιάδων της Ελλάδας», φέρεται να της είπε. Στη συνέχεια της έδειξε το δαχτυλίδι που είχε μαζί του για την επικείμενη πρόταση. «Παρεμπιπτόντως, έχω μαζί μου το δαχτυλίδι που θα της χαρίσω την ημέρα της πρότασης γάμου».

Η Πιλάρ Εϊρε υποστηρίζει ότι η κόμισσα ήταν η πρώτη γυναίκα που φόρεσε το συγκεκριμένο δαχτυλίδι. «Η πρώτη γυναίκα που φόρεσε αυτό το δαχτυλίδι αρραβώνων ήταν η κόμισσα Ολγκίνα ντε Ρομπιλάντ», αναφέρει.

Η ίδια νύχτα στη Ρώμη είχε ιδιαίτερη σημασία και για τη σχέση τους, καθώς, σύμφωνα με την Εϊρε, ήταν η τελευταία φορά που ο Χουάν Κάρλος πέρασε χρόνο μαζί της. «Ήταν η τελευταία νύχτα που πέρασε ο Χουάν Κάρλος μαζί της», λέει η δημοσιογράφος.

Το δαχτυλίδι που προοριζόταν για τη Σοφία παρέμεινε στη συνέχεια συνδεδεμένο με τη δημόσια εικόνα της βασίλισσας, η οποία έχει εμφανιστεί κατά καιρούς φορώντας το.

Οι καβγάδες για τον γάμο και η διαφωνία για το πού θα ζούσαν

Ο αρραβώνας δεν έβαλε τέλος στις διαφωνίες ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Οι συζητήσεις για τον γάμο συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία περίοδο πριν από την τελετή και αφορούσαν ακόμη και το πού θα εγκαθίστατο το νεαρό ζευγάρι.

Η Φρειδερίκη ήθελε η κόρη της και ο Χουάν Κάρλος να ζήσουν στην Αθήνα. Ο δον Χουάν, πατέρας του Χουάν Κάρλος, προτιμούσε το Εστορίλ της Πορτογαλίας, όπου είχε εγκατασταθεί η οικογένεια μετά την εξορία της από την Ισπανία.

14 Μαΐου 1962: Ο Χουάν Κάρλος και η πριγκίπισσα Σοφία κατά τη διάρκεια της ορθόδοξης γαμήλιας τελετής

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«Οι όροι αυτού του γάμου συζητούνταν μέχρι την τελευταία στιγμή, με τις φωνές να έχουν ανέβει», αναφέρει η Πιλάρ Εϊρε, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η ίδια μεταφέρει και μια ακόμη λεπτομέρεια από τις διαφωνίες, η οποία αφορά τις επίσημες φωτογραφίες του ζευγαριού. «Όλα ξέσπασαν εξαιτίας της θέσης που θα έπρεπε να έχουν στις φωτογραφίες», λέει η δημοσιογράφος.

Τελικά, ο Χουάν Κάρλος και η Σοφία εγκαταστάθηκαν στη Μαδρίτη. Λίγα χρόνια αργότερα, μετά τον θάνατο του Φράνκο, ο Χουάν Κάρλος έγινε βασιλιάς της Ισπανίας και η Σοφία βασίλισσα, με τη ζωή τους να συνδέεται έκτοτε με την ισπανική μοναρχία για δεκαετίες.