Τη ζωή του έχασε ένα γαλλικό μπουλντόγκ στην Καλιφόρνια, στην προσπάθειά του να προστατεύσει τους ιδιοκτήτες του από μια αρκούδα που εισέβαλε στην πίσω αυλή του σπιτιού τους.

Ο Τζεφ και η Μάλορι Γουίλσον βρίσκονταν στο σπίτι τους στην κομητεία Τρίνιτι, όταν η σκυλίτσα τους, η Κάσι, αντιλήφθηκε την παρουσία της αρκούδας και άρχισε να γαβγίζει.

Σύμφωνα με τη «New York Post», το άγριο ζώο επιτέθηκε αρχικά στον Τζεφ Γουίλσον, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Όταν η Μάλορι βγήκε από το σπίτι για να δει τι είχε συμβεί, η αρκούδα στράφηκε και εναντίον της, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα.

Η Κάσι μπήκε ανάμεσα στον άνδρα και την αρκούδα

Κάποια στιγμή, η αρκούδα άρπαξε την Κάσι με το στόμα της και απομακρύνθηκε τρέχοντας. Το ζευγάρι κατάφερε να μεταφέρει τη σκυλίτσα σε κτηνιατρική κλινική, όπου νοσηλεύτηκε βαριά τραυματισμένη.

Για περίπου δύο ημέρες, η κατάσταση της Κάσι έδειχνε να βελτιώνεται. Όταν, 48 ώρες μετά την επίθεση, κατάφερε να περπατήσει και να πιει νερό, οι ιδιοκτήτες της πίστεψαν ότι είχε αρχίσει να αναρρώνει. Ωστόσο, το επόμενο πρωί η Κάσι πέθανε από τα τραύματά της.

Φίλη του ζευγαριού περιέγραψε την προσπάθεια της σκυλίτσας να προστατεύσει τον Τζεφ, λέγοντας ότι «η Κάσι έπεσε ανάμεσα στον Τζεφ και την αρκούδα σε μία προσπάθεια να τον προστατεύσει».

Η Μάλορι Γουίλσον, μιλώντας για την αγαπημένη τους σκυλίτσα, ανέφερε: «Δεν προοριζόταν ποτέ να γίνει ηρωίδα, δεν ήταν σκυλί φύλακας. Ήταν απλώς το γλυκό μας μωράκι που καθόταν στην αγκαλιά μας μέσα στο σπίτι».