Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μόνο ένα εργαλείο για την εργασία, την υγεία ή την οικονομία. Σύμφωνα με τον Μπιλ Γκέιτς, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε παράγοντα παγκόσμιας καταστροφής, με απώλειες που θα έφταναν ακόμη και το ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους.

Ο συνιδρυτής της Microsoft διατύπωσε την ιδιαίτερα δυσοίωνη εκτίμηση σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, η οποία αναμένεται να μεταδοθεί την Κυριακή. Σε απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Γκέιτς αναφέρεται στις δυνατότητες της ΑΙ και στους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν η τεχνολογία χρησιμοποιείται από ανθρώπους με επιθετικές ή εγκληματικές προθέσεις.

Η προειδοποίηση για το «χειρότερο σενάριο»

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή, ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που, ξέρετε, προκαλούν τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων», φέρεται να δήλωσε στη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ.

Ο Γκέιτς δεν υποστήριξε ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι βέβαιο. Αντίθετα, αναγνώρισε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδοθεί πιθανότητα 100% σε μια πρόβλεψη αυτού του μεγέθους. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Κατά την εκτίμησή του, «ποτέ δεν υπήρξε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις και των πιο σύγχρονων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης».

Η αναφορά του δεν περιορίζεται σε μια πιθανή δυσλειτουργία ενός συστήματος. Το βασικό ζήτημα, όπως το παρουσιάζει, είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΑΙ από κυβερνήσεις, οργανώσεις ή μεμονωμένα άτομα που θα μπορούσαν να επιδιώξουν μαζικές επιθέσεις, αποσταθεροποίηση ή άλλες ενέργειες με παγκόσμιες συνέπειες.

Από «μεγάλος εξισωτής» σε πηγή αδικίας

Οι τελευταίες δηλώσεις του Γκέιτς έρχονται λίγες εβδομάδες μετά από μια ακόμη παρέμβασή του για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Τότε είχε χαρακτηρίσει την ΑΙ τεχνολογία με επιπτώσεις μεγαλύτερες από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη εφεύρεση στην ιστορία. Είχε επισημάνει, μάλιστα, ότι μπορεί να αποτελέσει είτε «τον μεγαλύτερο εξισωτή που έχει εφευρεθεί ποτέ» είτε «τη χειρότερη πηγή αδικίας».

Παρά τις σημαντικές δυνατότητες που βλέπει στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Γκέιτς εμφανίζεται ανήσυχος για την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται. «Με την τρέχουσα πορεία και ταχύτητα, υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα το τελικό αποτέλεσμα να είναι αρνητικό», είχε δηλώσει.

Η θέση αυτή αποτυπώνει το δίλημμα που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης: η ΑΙ μπορεί να προσφέρει λύσεις σε σύνθετα προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να ενισχύσει υφιστάμενες ανισότητες και να δώσει πρωτοφανείς δυνατότητες σε όσους επιδιώκουν να προκαλέσουν βλάβη.

Έκκληση για διεθνείς κανόνες

Ο συνιδρυτής της Microsoft έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς σαφείς κανόνες και μηχανισμούς ελέγχου.

Όπως έχει τονίσει, κυβερνήσεις και πολιτικά κόμματα πρέπει να συνεργαστούν άμεσα, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι και να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία θα παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο.

Ο ίδιος δεν τάσσεται υπέρ της διακοπής της έρευνας ή της τεχνολογικής εξέλιξης. Η προτεραιότητα, σύμφωνα με τη θέση που αποδίδεται στον Γκέιτς, είναι να θεσπιστούν δικλίδες ασφαλείας πριν από την πλήρη ενσωμάτωση της ΑΙ σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, η υγεία, η οικονομία και οι δημόσιες υποδομές.

Η παγκόσμια συζήτηση για τους κινδύνους

Οι προειδοποιήσεις του Μπιλ Γκέιτς διατυπώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης των ακραίων σεναρίων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται η κυβερνοασφάλεια, η παραπληροφόρηση, η αυτοματοποίηση κρίσιμων αποφάσεων, η ανάπτυξη αυτόνομων οπλικών συστημάτων και η δυνατότητα χρήσης προηγμένων μοντέλων από κακόβουλους παράγοντες.

Η εκτίμηση για τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, προειδοποιητικό σενάριο και όχι πρόβλεψη βέβαιης εξέλιξης. Το μήνυμα του Γκέιτς είναι ότι η τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ισχυρή για να αφεθεί χωρίς διεθνείς κανόνες, διαφάνεια και ουσιαστική ανθρώπινη εποπτεία.