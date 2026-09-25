Μια δυστυχισμένη σχέση μπορεί να προκαλέσει πόνο στην καρδιά… κυριολεκτικά. Έντονοι καβγάδες έχουν συνδεθεί με κακό ύπνο, ακόμη και με πόνο στην καρδιά και τους μυς, ενώ μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη της οικογένειας, ακόμη και τα παιδιά, πιο ευάλωτα σε προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του BBC. Αντίθετα, μια ευτυχισμένη σχέση μπορεί να ενισχύσει την υγεία και τη διάρκεια ζωής, ενώ μια δυστυχισμένη μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Οι κακής ποιότητας στενές σχέσεις θεωρούνται, μάλιστα, παράγοντας κινδύνου για την υγεία αντίστοιχος ή και μεγαλύτερος από το κάπνισμα ή την έλλειψη άσκησης.

Γιατί μαλώνουν τα ζευγάρια

Τα θέματα για τα οποία ένα ζευγάρι μαλώνει στην αρχή της σχέσης συχνά παραμένουν ίδια και με τα χρόνια. Πρόκειται για τα λεγόμενα «αδιέξοδα» προβλήματα, που μπορεί να αφορούν τα οικονομικά, την ανατροφή των παιδιών, τη σεξουαλική ζωή, την κατανομή της δύναμης στη σχέση, αλλά και φαινομενικά ασήμαντα ζητήματα, όπως η καθαριότητα.

Μελέτη του ψυχολόγου Τζον Γκότμαν και της ομάδας του έδειξε ότι στο 69% των περιπτώσεων τα ζευγάρια εξακολουθούσαν, τέσσερα χρόνια αργότερα, να διαφωνούν για παρόμοια θέματα. Τα χρήματα και η άνιση κατανομή των οικιακών εργασιών αποτελούν συχνές και έντονες πηγές σύγκρουσης.

Η διαφωνία, όμως, δεν είναι απαραίτητα κακό σημάδι. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται οι σύντροφοι.

Οι 4 συμπεριφορές που «σκοτώνουν» μια σχέση

Η ψυχολόγος Κάρι Κόουλ επισημαίνει τέσσερις συμπεριφορές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο χωρισμού: κριτική, περιφρόνηση, αμυντική στάση και «τοίχος», δηλαδή απομάκρυνση από τη σύγκρουση και άρνηση συμμετοχής. Σύμφωνα με την ίδια, μπορούν να καταστρέψουν μια σχέση, αλλά μπορούν και να διορθωθούν, εφόσον το ζευγάρι το επιθυμεί.

Οι καταστροφικοί καβγάδες, μαζί με την επιθετικότητα και την εχθρότητα, συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο διαζυγίου. Αντίθετα, οι εποικοδομητικές συγκρούσεις, με σεβασμό, καλοσύνη και κοινή προσπάθεια επίλυσης, μπορούν να ενισχύσουν τη σχέση.

Καθοριστική είναι η αίσθηση ότι ο σύντροφος ακούει, στηρίζει και κατανοεί. Η ανταπόκριση αυτή συνδέεται με μεγαλύτερη συζυγική ικανοποίηση, αλλά και με καλύτερη σωματική υγεία και μακροζωία. Η καλοσύνη, η συνεργασία, η κοινή λήψη αποφάσεων και η ισότιμη κατανομή των δουλειών του σπιτιού συνδέονται επίσης με μεγαλύτερη ευτυχία και λιγότερες συγκρούσεις. Ακόμη και ο ύπνος επηρεάζεται: οι καταστροφικοί καβγάδες συνδέονται με κακό ύπνο, ενώ οι εποικοδομητικοί με καλύτερο.

Μπορεί να αποκατασταθεί η σχέση;

Έρευνες δείχνουν ότι η θεραπεία ζεύγους έχει θετική επίδραση περίπου στο 70% των ζευγαριών που την ακολουθούν, βελτιώνοντας τη σχέση, την ικανοποίηση, την ψυχική οικειότητα και ορισμένα ατομικά προβλήματα υγείας.

Ο θεραπευτής Τζέι Λίμποου σημειώνει ότι η ενσυναίσθηση συχνά έχει χαθεί στα ζευγάρια που φτάνουν στη θεραπεία και το ζητούμενο είναι να οικοδομηθεί ξανά. Σημάδια προόδου είναι η βελτίωση στον τρόπο που μιλούν και ακούν ο ένας τον άλλον, αλλά και η ικανότητα να ρωτούν «τι συμβαίνει μεταξύ μας;» αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στα προβλήματα του συντρόφου.

Για την Κόουλ, ελπιδοφόρες ενδείξεις είναι η φράση «καταλαβαίνω γιατί νιώθεις έτσι» και η περιέργεια για την οπτική του άλλου, ακόμη και όταν υπάρχει διαφωνία, με ερωτήσεις όπως «πες μου περισσότερα».

Τέλος, η κατανόηση των βαθύτερων ονείρων και στόχων μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των αδιεξόδων. Η Κόουλ περιγράφει ζευγάρι που διαφωνούσε διαρκώς για τα χρήματα, επειδή και οι δύο είχαν μεγαλώσει σε φτώχεια, αλλά είχαν διαφορετικές ανάγκες. Μέσα από τη θεραπεία κατάλαβαν ο ένας τον άλλον, συμβιβάστηκαν και συμφώνησαν πόσα χρήματα θα αποταμιεύουν και πόσα θα μπορούν να ξοδεύουν.