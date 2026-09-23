Ένα ερώτημα που μέχρι πρόσφατα ανήκε στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας βρίσκεται πλέον στο τραπέζι της διεθνούς ασφάλειας: θα μπορούσαν κάποτε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να προκαλέσουν μια κρίση ή ακόμη και μια πολεμική σύγκρουση χωρίς άμεση ανθρώπινη απόφαση;

Το ζήτημα αυτό αναμένεται να τεθεί σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης θα ενημερώσουν τις κυβερνήσεις για τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους μιας τεχνολογίας που εξελίσσεται ταχύτερα από το διεθνές πλαίσιο εποπτείας.

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο συνιδρυτής της Hugging Face, Κλεμάν Ντελάνγκ, σε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς συζητήσεις για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο φόβος μιας «αλγοριθμικής» κρίσης

Η βασική ανησυχία που εξετάζεται δεν αφορά μόνο τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από ανθρώπους, αλλά το ενδεχόμενο εξαιρετικά προηγμένα συστήματα να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία στη λήψη αποφάσεων.

Ευρωπαίος διπλωμάτης, μιλώντας στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, έθεσε το ερώτημα εάν μπορεί να υπάρξει στο μέλλον μια κατάσταση όπου συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους θα οδηγήσουν σε μια αλυσίδα γεγονότων με στρατιωτικές συνέπειες.

«Το βασικό ερώτημα είναι αν θα μπορούσαμε κάποια μέρα να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου αλγόριθμοι που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους θα προκαλέσουν έναν πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση αυτή συνδέεται με έναν ευρύτερο προβληματισμό για τη χρήση της AI σε κρίσιμους τομείς, όπως η κυβερνοασφάλεια, τα στρατιωτικά συστήματα, η παραπληροφόρηση και η αυτοματοποίηση αποφάσεων υψηλού ρίσκου.

Τι θα ζητήσει ο Σαμ Άλτμαν από τις κυβερνήσεις

Σύμφωνα με στελέχη της OpenAI, ο Σαμ Άλτμαν αναμένεται να υποστηρίξει την ανάγκη δημιουργίας κοινών διεθνών κριτηρίων για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο της πρότασής του βρίσκονται η ανάπτυξη κοινών προτύπων μέτρησης των δυνατοτήτων των συστημάτων AI, αλλά και η αξιολόγηση των δικλίδων ασφαλείας που εφαρμόζουν οι εταιρείες πριν διαθέσουν νέα μοντέλα στην αγορά.

Η συζήτηση, ωστόσο, κάθε άλλο παρά εύκολη είναι, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ κρατών για το ποιος θα θέτει τους κανόνες, ποια θα είναι η μορφή της εποπτείας και πόσο δεσμευτικές θα είναι οι διεθνείς ρυθμίσεις.

Η διαφωνία ΗΠΑ – ΟΗΕ για το ποιος θα ελέγχει την AI

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών δυνάμεων, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει την ιδέα ενός παγκόσμιου μηχανισμού ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η Αμερική πρέπει να διατηρήσει το τεχνολογικό της προβάδισμα.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη μια τεχνολογική αλλαγή αντίστοιχη ή μεγαλύτερη από τη Βιομηχανική Επανάσταση και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν την ανάπτυξή της.

«Θα την ενθαρρύνουμε, δεν θα τη χαλιναγωγήσουμε», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η ταχύτητα ανάπτυξης της AI απαιτεί διεθνή συνεργασία και κοινό πλαίσιο κανόνων.

Ο «πατέρας» της AI στον ΟΗΕ

Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει επίσης ο Καναδός επιστήμονας Γιοσούα Μπέντζιο, ένας από τους ερευνητές που θεωρούνται θεμελιωτές της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μπέντζιο είναι συμπρόεδρος της ανεξάρτητης διεθνούς επιστημονικής επιτροπής που δημιούργησε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τη μελέτη των επιπτώσεων της AI.

Η παρουσία του υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει ο Οργανισμός στη συμμετοχή επιστημόνων, πέρα από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Η προσπάθεια του ΟΗΕ για παγκόσμιους κανόνες

Ο ΟΗΕ έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για τη δημιουργία ενός διεθνούς πλαισίου συνεργασίας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Το 2023, ο Αντόνιο Γκουτέρες συγκρότησε συμβουλευτικό όργανο 39 μελών, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι τεχνολογικών εταιρειών, κυβερνήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε η πρώτη ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

Η σημερινή συζήτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα συστήματα AI γίνονται ολοένα ισχυρότερα και χρησιμοποιούνται σε περισσότερους τομείς, αυξάνοντας το ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν κυβερνήσεις και τεχνολογικοί κολοσσοί: πώς μπορεί η ανθρωπότητα να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να χάσει τον έλεγχο της εξέλιξής της;