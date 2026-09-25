Μια 87χρονη συνταξιούχος, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι όπου έμενε επί 70 χρόνια μετά από εξωφρενική αύξηση ενοικίου, έγινε το πρόσωπο μιας ολόκληρης χώρας που βράζει. Λίγες ώρες αφότου η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μίλησε από το νοσοκομείο, η ισπανική Ένωση Ενοικιαστών ρίχνει το βάρος της στην κυβέρνηση Σάντσεθ: «Ψηφίστε τώρα το διάταγμα Μαρικάρμεν».

Το αίτημα είναι σαφές και πιεστικό: κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης καλούνται να «σταθούν στο ύψος» των περιστάσεων και να προχωρήσουν σε νέο νόμο για τη στέγαση, παρά την έλλειψη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Στόχος; Να ανακοπεί η κρίση στέγης που έχει γονατίσει χιλιάδες νοικοκυριά στην Ισπανία.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Η αφορμή ήταν η δραματική έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη. Η εταιρεία ακινήτων που κατέχει το κτίριο ζήτησε να αυξήσει το μηνιαίο ενοίκιο από 500 σε 2.650 ευρώ – μια πενταπλάσια αύξηση που καμία συνταξιούχος δεν θα μπορούσε να αντέξει.

Δύο ημέρες μετά την έξωση, η 87χρονη – η οποία νοσηλεύεται από την Τετάρτη – μίλησε μέσα από βίντεο που ανάρτησε η Ένωση Ενοικιαστών στην πλατφόρμα X. Με αδύναμη φωνή είπε: «Το σπίτι μου ήταν η ζωή μου και τώρα πρέπει να την αφήσω πίσω μου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να σταματήσω να αγωνίζομαι».

«Η κερδοσκοπία δεν δείχνει έλεος»

«Όλη η χώρα είδε πως η κερδοσκοπία των ακινήτων δεν δείχνει έλεος για κανέναν», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου η Αλίθια ντελ Ρίο, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών στη Μαδρίτη.

Η ίδια χαρακτήρισε την περίπτωση της Αμπασκάλ «τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» και μίλησε για μια «ανυπόφορη» κατάσταση. «Απέναντι σε αυτό το κύμα οργής και αγανάκτησης, απαιτούμε: οι πολιτικοί παράγοντες αυτής της χώρας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων», είπε.

Τι ζητούν με το «διάταγμα Μαρικάρμεν»

Οι εκπρόσωποι των ενοικιαστών ανακοίνωσαν ότι στέλνουν «από σήμερα» στην κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ένα προσχέδιο που ονόμασαν «διάταγμα Μαρικάρμεν». Ζητούν την έγκρισή του στο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει την Τρίτη.

Στα κυριότερα μέτρα που προτείνουν περιλαμβάνεται η αυτόματη ανανέωση των ενοικιαστηρίων συμβολαίων, ώστε να αποτραπούν μαζικές έξωσεις και μονομερείς αυξήσεις ενοικίων.

«Το παιχνίδι άλλαξε»

Η Κάρμε Αρκαράθο, άλλη εκπρόσωπος της Ένωσης, αποκάλυψε ότι τις τελευταίες ώρες υπήρξαν «θετικές» συζητήσεις με διάφορα κόμματα που εκπροσωπούνται στο κατακερματισμένο ισπανικό κοινοβούλιο. «Αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι το παιχνίδι άλλαξε», είπε.

Παράλληλα, η Ένωση έστειλε σαφές μήνυμα στην αριστερή κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από το 2018 και δέχεται πιέσεις ακόμη και από δικούς της υποστηρικτές: «Είτε θα λάβει μέτρα, είτε σκάβει τον λάκκο της!», προειδοποίησαν, λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Airbnb και «ταμεία-γύπες» στο στόχαστρο

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ έδωσε ένα ανθρώπινο πρόσωπο στην ευρύτερη κρίση στέγης που μαστίζει την Ισπανία. Στο στόχαστρο βρίσκονται οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς, όπως η Airbnb, αλλά και τα επενδυτικά κεφάλαια – τα λεγόμενα «ταμεία-γύπες», όπως τα αποκαλούν οι επικριτές τους.

Κατά τους καταγγέλλοντες, αυτές οι δυνάμεις ευθύνονται για την εκτόξευση των τιμών των ενοικίων και τη μείωση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών, αφήνοντας χιλιάδες οικογένειες εκτεθειμένες σε κερδοσκοπικά παιχνίδια.

Τώρα, με το βλέμμα στραμμένο στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης, η πίεση πέφτει στην κυβέρνηση Σάντσεθ: θα τολμήσει το «διάταγμα Μαρικάρμεν»;