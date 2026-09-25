Νέα διάσταση αποκτά το αμυντικό σύμφωνο Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, καθώς η Άγκυρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετατραπεί σε μια ευρύτερη περιφερειακή συμφωνία, με πιθανή συμμετοχή ακόμη και του Ιράν.

Την προοπτική αυτή έθεσε ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, ο οποίος δήλωσε ότι το λεγόμενο «Κοινό Αμυντικό Σύμφωνο της Μέκκας» δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μηχανισμός στρεφόμενος εναντίον συγκεκριμένης χώρας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η συμφωνία αναμένεται να τεθεί προς επικύρωση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση τον Οκτώβριο, μετά την επανέναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου.

Η ρήτρα συλλογικής άμυνας

Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν τον Αύγουστο το «Κοινό Αμυντικό Σύμφωνο της Μέκκας». Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ρήτρα συλλογικής άμυνας παρόμοια με εκείνη του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

Με βάση τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, επίθεση εναντίον ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συμφωνία υπεγράφη λίγες εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της ευρύτερης περιφερειακής έντασης που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ωστόσο, το σύμφωνο δεν έχει ακόμη τεθεί σε πλήρη ισχύ, καθώς απαιτείται η έγκριση των κοινοβουλίων των συμβαλλόμενων χωρών.

Τον Οκτώβριο η συζήτηση στην Τουρκία

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα, ο Νουμάν Κουρτουλμούς εξήγησε ότι οι επαφές μεταξύ των τριών χωρών που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα.

«Για να τεθούν σε ισχύ οι διεθνείς συμφωνίες απαιτείται η έγκριση του κοινοβουλίου. Οι συναντήσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή μεταξύ των τριών χωρών είναι προπαρασκευαστικές», δήλωσε.

Ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης πρόσθεσε ότι αναμένει να ενταχθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη του κοινοβουλίου κατά την επόμενη περίοδο εργασιών, η οποία ξεκινά τον Οκτώβριο.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέχρι την επικύρωση της συμφωνίας οποιαδήποτε στρατιωτική ή τεχνική υποστήριξη της Άγκυρας προς το Ριάντ θα πρέπει να κινηθεί σε διμερές επίπεδο.

«Το Ιράν μπορεί να ενταχθεί»

Ερωτηθείς αν το σύμφωνο αποτελεί απάντηση στην πολιτική του Ιράν, ο Κουρτουλμούς απέρριψε την ερμηνεία ότι πρόκειται για συμμαχία με συγκεκριμένο αντίπαλο.

«Ποτέ δεν είδαμε τη Συμφωνία της Μέκκας ως ένα σύμφωνο εναντίον του Ιράν. Δεν πρέπει να είναι έτσι», είπε χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των κρατών της περιοχής, σε μια περίοδο συγκρούσεων και αυξημένων εντάσεων, τις οποίες η Άγκυρα συνδέει και με τις «εχθρικές πολιτικές» του Ισραήλ.

Σε αυτό το πλαίσιο, άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ένταξης της Τεχεράνης.

«Ελπίζουμε να μετατραπεί σε ένα ευρύτερο σύμφωνο για τον μουσουλμανικό κόσμο. Το Ιράν μπορεί να ενταχθεί στη συμφωνία και ελπίζουμε ότι αυτή θα γίνει πολύ ισχυρότερη με τη συμμετοχή και άλλων περιφερειακών χωρών», δήλωσε.

Η αναφορά αυτή, εφόσον μετατραπεί σε πολιτική πρωτοβουλία, θα μπορούσε να προσδώσει στο σύμφωνο ευρύτερο περιφερειακό χαρακτήρα. Παράλληλα, όμως, θα απαιτούσε την υπέρβαση σημαντικών διαφορών μεταξύ των κρατών που θα συμμετείχαν, ιδιαίτερα σε ζητήματα ασφάλειας και περιφερειακών ανταγωνισμών.

Η στρατιωτική στήριξη προς τη Σαουδική Αραβία

Η Άγκυρα έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να συνδράμει το Ριάντ στην κάλυψη των στρατιωτικών του αναγκών, κυρίως σε τεχνικά ζητήματα.

Τούρκοι αξιωματούχοι διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε υποστήριξη σε αυτή τη φάση θα παρέχεται μέσω διμερών διαύλων και «στο πνεύμα» της αμυντικής συμμαχίας.

Ο λόγος είναι ότι το «Σύμφωνο της Μέκκας» δεν έχει ακόμη επικυρωθεί και, ως εκ τούτου, δεν έχει ενεργοποιηθεί πλήρως ο μηχανισμός των δεσμεύσεων που προβλέπει.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη φιλοδοξία της Άγκυρας να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας. Προς το παρόν, πάντως, η διεύρυνση του συμφώνου παραμένει πολιτική επιδίωξη της Τουρκίας και όχι οριστικοποιημένη απόφαση των εμπλεκόμενων χωρών.