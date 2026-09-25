Νέα ένταση στην προεκλογική περίοδο του Ισραήλ προκαλεί η απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής να αποκλείσει από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου σειρά αραβικών κομμάτων, μια κίνηση που ανοίγει νέο μέτωπο αντιπαράθεσης στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Η απόφαση αφορά την Κοινή Λίστα (Joint List), συμμαχία τριών κομμάτων με κύρια βάση την αραβική κοινότητα του Ισραήλ, καθώς και το κόμμα Ραάμ (Ra’am), το οποίο είχε συμμετάσχει στην κυβέρνηση συνασπισμού το 2021-2022.

Η Επιτροπή υποστήριξε ότι τα κόμματα αυτά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, επικαλούμενη –με βάση τις καταγγελίες που εξετάστηκαν– θέσεις που θεωρήθηκαν υποστήριξη ένοπλου αγώνα κατά του κράτους του Ισραήλ.

Οι προσφυγές κατατέθηκαν από το Λικούντ και συμμάχους του Νετανιάχου

Οι διαδικασίες ξεκίνησαν μετά από προσφυγές που κατέθεσαν το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, πολιτικοί σύμμαχοί του από τον χώρο της εθνικιστικής δεξιάς, καθώς και κόμμα που εκπροσωπεί θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων.

Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε τον αποκλεισμό του Σάμι Αμπού Σεχάντεχ, επικεφαλής του κόμματος Μπαλάντ (Balad), το οποίο συμμετέχει στην Κοινή Λίστα.

Η απόφαση βασίστηκε, σύμφωνα με την Επιτροπή, σε άρθρο που είχε δημοσιεύσει στα αραβικά λίγο μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, στην οποία χαρακτήριζε την επίθεση ως «σημαντικό ιστορικό γεγονός σε στρατιωτικό, πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο».

Η απάντηση Αμπού Σεχάντεχ

Ο ίδιος απέρριψε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η απόφαση αποτελεί προσπάθεια περιορισμού της πολιτικής εκπροσώπησης των Αράβων πολιτών του Ισραήλ.

«Δεν έχω ποτέ καλέσει σε βία ή τρομοκρατία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αντιτίθεται στον ένοπλο αγώνα και τάσσεται υπέρ της πολιτικής και κοινωνικής δράσης για «ειρήνη, δικαιοσύνη και ισότητα».

Η προσωπική του αποβολή από τις εκλογές είχε ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς υποστηρίχθηκε όχι μόνο από κυβερνητικές δυνάμεις αλλά και από βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως και από τη γενική εισαγγελέα του Ισραήλ, Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα.

Η ίδια, ωστόσο, δεν υποστήριξε τις υπόλοιπες αιτήσεις αποκλεισμού κομμάτων.

Στο επίκεντρο η συμμετοχή περίπου ενός εκατομμυρίου ψηφοφόρων

Η απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής ενδέχεται να επηρεάσει περίπου ένα εκατομμύριο Ισραηλινούς πολίτες, στην πλειονότητά τους αραβικής καταγωγής, εφόσον οι αποκλεισμοί παραμείνουν σε ισχύ.

Παράλληλα, δημιουργεί νέα δεδομένα για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές.

Το κόμμα Γιασάρ (Yashar) του Γκαντί Άιζενκοτ, βασικού αντιπάλου του Νετανιάχου, εμφανίζεται σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις να διεκδικεί ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία, όμως για τον σχηματισμό πλειοψηφίας ενδέχεται να χρειαστεί συνεργασίες με κεντρώες και αριστερές δυνάμεις, στις οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και αραβικά κόμματα.

Η κρίσιμη μάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο

Η τελική εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, το οποίο παραδοσιακά εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια για τον αποκλεισμό πολιτικών κομμάτων από εκλογικές διαδικασίες.

Η πιθανότητα ακύρωσης των αποφάσεων της Εκλογικής Επιτροπής θεωρείται υπαρκτή, γεγονός που αναμένεται να μεταφέρει τη σύγκρουση από το πολιτικό πεδίο στο δικαστικό.

Μια νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και το Ανώτατο Δικαστήριο θα μπορούσε να επαναφέρει στο επίκεντρο τη μεγάλη σύγκρουση για τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις που είχε σημαδέψει την αρχή της πρωθυπουργίας του, πριν από τον πόλεμο στη Γάζα.

Ραάμ: Το κόμμα που είχε μπει στην κυβέρνηση

Η υπόθεση του Ραάμ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς παρά τις ισλαμιστικές του ρίζες είχε κάνει ένα ιστορικό βήμα το 2021, συμμετέχοντας σε κυβερνητικό συνασπισμό στο Ισραήλ.

Το κόμμα είχε επίσης ανακοινώσει πρόσφατα την ένταξη στο ψηφοδέλτιό του του Γιοάβ Σεγκαλόβιτς, πρώην υψηλόβαθμου αξιωματικού της ισραηλινής αστυνομίας.

Από την πλευρά της Κοινής Λίστας, εκπρόσωπός της κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «έπεσαν σε μια ρατσιστική παγίδα» που, όπως υποστήριξε, δημιουργήθηκε από τον Νετανιάχου και τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Η υπόθεση πλέον περνά στο επόμενο στάδιο, με το Ανώτατο Δικαστήριο να καλείται να αποφασίσει αν οι αποκλεισμοί θα παραμείνουν ή αν τα αραβικά κόμματα θα επιστρέψουν στην εκλογική μάχη της 27ης Οκτωβρίου.