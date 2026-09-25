Τη δική του εκδοχή για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη έδωσε ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομνιακός, βάζοντας στο «κάδρο» γνωστή μάνατζερ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μάρτυρας, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο «κλειδί», περιέγραψε πως του τηλεφώνησε η μάνατζερ με την οποία συνεργαζόταν ο τραγουδιστής στις 27 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί, και του ζήτησε να τον συναντήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να κάνει υπνοθεραπεία.

«Αρνήθηκα να αναλάβω αρχικά εξαιτίας του ιστορικού του στο Δρομοκαΐτειο», φέρεται να είπε ο μάρτυρας στον ανακριτή, συμπληρώνοντας πως το μεσημέρι της ίδιας ημέρας έγινε και δεύτερο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ, η οποία επέμενε για τη συνάντηση.

Ο μάρτυρας φέρεται να μιλά για νέα επικοινωνία στις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου στη μία το μεσημέρι, οπότε η μάνατζερ του ζητεί και πάλι να κανονίσουν ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είπε πως δέχτηκε να τον δει, με το ραντεβού αρχικά να προγραμματίζεται για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αλλά στη συνέχεια να αλλάζει για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, οπότε και πραγματοποιήθηκε στις πέντε το απόγευμα σε εστιατόριο στο Ψυχικό.

Ο μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε πως μετά τη συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η κατηγορούμενη γιατρός επικοινώνησε με τον τραγουδιστή, του προώθησε ποιες θεραπείες θα κάνει και συμφώνησαν για το κόστος.

Ο μάρτυρας δέχτηκε σειρά ερωτήσεων σχετικά με τα μηνύματα που αντάλλαξε με την προφυλακισμένη γιατρό σχετικά με τον τραγουδιστή.

Και όταν ρωτήθηκε για συγκεκριμένο μήνυμα που έστειλε το πρωί της Τρίτης που έχει μπει στο «μικροσκόπιο», φέρεται να εξήγησε πως «της έγραψα ότι θα τον στριμώξω», αναφερόμενος στο δικό του ραντεβού για την Τετάρτη.

«Δεν είχα ιδέα ότι τα μηχανήματα ήταν παράνομα»

Ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων είναι βέβαιο πως θα διευρυνθεί, καθώς πλέον τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν.

Η 56χρονη νοσηλεύτρια η οποία κατέθεσε χθες για περίπου τρεις ώρες στο πλαίσιο της ανάκρισης αλλάζοντας όσα είχε πει προανακριτικά, φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε ότι τα μηχανήματα με τα οποία παρείχαν θεραπείες στο ιατρείο της Καρνεάδου ήταν παράνομα.

«Πως μπορώ να γνωρίζω αν κάτι είναι νόμιμο ή όχι;», είπε σύμφωνα με πληροφορίες στον ανακριτή, συμπληρώνοντας πως οι εργαζόμενες δεν γνώριζαν ότι πρέπει να τηρείται κάποιο πρωτόκολλο. Η μάρτυρας, η οποία τη μοιραία ώρα βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο όπου γινόταν πλασμαφαίρεση σε άλλο πελάτη, «έδειξε» την κατηγορούμενη γιατρό, λέγοντας πως ήταν εκείνη που πάντα έδινε τις οδηγίες.

«Δεν είχα ιδέα για όλα αυτά που έγιναν. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα», επέμεινε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αναφερόμενη, δε, στην αλληλουχία των γεγονότων, η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή πως όλα ήταν ήρεμα μέχρι τις 4 το απόγευμα, σημειώνοντας πως το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στην αναισθησιολόγο μεταξύ 16 με 16:10 και το δεύτερο αμέσως μετά στον άνθρωπο από τον οποίο είχαν αγοράσει τον απινιδωτή.

«Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απινίδωτης με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος», φέρεται να ανέφερε.

Όταν η νοσηλεύτρια ρωτήθηκε από τον ανακριτή για ποιον λόγο στην προανακριτική της κατάθεση είπε πως ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 15:30, φέρεται να είπε πως «αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε η γιατρός».

«Εγώ έφτασα στο ιατρείο στις τρεις το μεσημέρι, δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής, ήταν μέσα ήδη όταν έφτασα», εμφανίζεται να λέει.