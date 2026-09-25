Σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας οικονομίας πραγματοποιεί στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρωθυπουργό να συναντάται αυτή τη φορά με τον Dan Simkowitz, συμπρόεδρο της Morgan Stanley.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της επίσκεψής του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Στη συζήτηση συμμετείχε επίσης ο Jeff Holzschuh, πρόεδρος του Institutional Securities Group της Morgan Stanley, καθώς και ανώτατα στελέχη της τράπεζας ελληνικής καταγωγής.
Η ελληνική οικονομία στο επίκεντρο
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά στην πορεία και τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν τον ενεργειακό κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις που δημιουργούν οι τιμές ενέργειας και η ανάγκη διασφάλισης επάρκειας στις προμήθειες.
Η πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό μείγμα
Ένα από τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν και η δυνατότητα ουσιαστικότερης συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό παραγωγικό μείγμα, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις μελλοντικές ανάγκες του ενεργειακού συστήματος.
Η συνάντηση με τη Morgan Stanley εντάσσεται στον κύκλο επαφών του πρωθυπουργού με εκπροσώπους μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη.