Σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας οικονομίας πραγματοποιεί στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρωθυπουργό να συναντάται αυτή τη φορά με τον Dan Simkowitz, συμπρόεδρο της Morgan Stanley.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της επίσκεψής του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Στη συζήτηση συμμετείχε επίσης ο Jeff Holzschuh, πρόεδρος του Institutional Securities Group της Morgan Stanley, καθώς και ανώτατα στελέχη της τράπεζας ελληνικής καταγωγής.

Η ελληνική οικονομία στο επίκεντρο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά στην πορεία και τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν τον ενεργειακό κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις που δημιουργούν οι τιμές ενέργειας και η ανάγκη διασφάλισης επάρκειας στις προμήθειες.

Η πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό μείγμα

Ένα από τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν και η δυνατότητα ουσιαστικότερης συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό παραγωγικό μείγμα, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις μελλοντικές ανάγκες του ενεργειακού συστήματος.

Η συνάντηση με τη Morgan Stanley εντάσσεται στον κύκλο επαφών του πρωθυπουργού με εκπροσώπους μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη.