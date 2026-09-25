Βαρύ πλήγμα δέχθηκε η δυτική Λιβύη από τις καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή, προκαλώντας εκτεταμένες και σοβαρές πλημμύρες σε πολλές περιοχές. Η σφοδρή κακοκαιρία βύθισε ολόκληρες πόλεις στο σκοτάδι, αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, ενώ πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στα λασπόνερα, αντιμετωπίζοντας άμεσο κίνδυνο.

Μπροστά στην κρισιμότητα της κατάστασης, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, έδωσε αμέσως εντολή στις αρμόδιες αρχές να κινητοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση όλους τους διαθέσιμους πόρους. Σε συντονισμό με τις τοπικές δημοτικές αρχές, τα συνεργεία επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί στα αυτοκίνητά τους ή να προσπαθούν να βγουν από έναν χείμαρρο λάσπης.

🇱🇾 ليبيا | ترهونة – بني وليد 🚘⚠️

سائق يجازف بعبور سيول وادي شتاتة على الطريق الرابط بين ترهونة وبني وليد، وسط جريان قوي للمياه وخطورة كبيرة على المركبات.#Libya | #Floods pic.twitter.com/ikHcano1Sh — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 25, 2026

Στη Μιζντά, μια πόλη περίπου 30.000 κατοίκων σε μια ημι-ερημική ζώνη, 165 χιλιόμετρα νοτίως της Τρίπολης, όπου οι βροχές είναι σπάνιο φαινόμενο, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση αφού έπεσαν πολλές κολώνες του ηλεκτρικού, ενώ αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές, είπε σε ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι ο Ομάρ Κατσάκα, ο εκπρόσωπος του δήμου.

🇱🇾 #ليبيا | بني وليد🚨👇



مشهد جوي يكشف حجم الأضرار التي خلّفتها السيول في وادي تنيناي جنوب مدينة بني وليد، حيث قطعت السيول الطريق في عدة مواضع بعد أن جرفت التربة والردميات من أسفل طبقة الإسفلت.#Libya | #BaniWalid pic.twitter.com/7zSrqcKsZX — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 25, 2026

Στην περιοχή του Μπάνι Ουάλιντ, 170 χλμ. νοτίως της Τρίπολης, οι υπηρεσίες διάσωσης επενέβησαν για να σώσουν κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους τα οποία παρασύρθηκαν από έναν χείμαρρο λάσπης.

Operaciones de evacuación para las familias en la ciudad de Nesma después de que las inundaciones , Libia pic.twitter.com/VBNstnLj1l — Alertageo (@alertarojanot) September 25, 2026

Ο Άχμεντ αλ Σιντ, δήμαρχος της Νάσμα, κήρυξε την πόλη «ζώνη καταστροφής» λόγω των σημαντικών υλικών ζημιών που προκάλεσαν οι βροχές και η υπερχείλιση των χειμάρρων (ουάντι).

Flooding 🌊 causes major damage in northern and western #Libya. pic.twitter.com/Yd60lwcgMI — Meteored (@meteoredcom) September 25, 2026

Ο Ντμπεϊμπά διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ανοίξουν γρήγορα τους δρόμους, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, την υδροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.