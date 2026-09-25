Γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική.

Επίσης, αναζητούνται πέντε άτομα που, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στον δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο, διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τρία άτομα, τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί.

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Πυροσβεστικής. Αυτή την ώρα μηχανήματα έργου βρίσκονται επί της οδού Λυσικράτους.