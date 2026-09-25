Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ατόμων έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευσή του.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομακρύνουν τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Επιπλέον, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παραμένει στο σημείο.

Ακόμη, ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Σημειώνεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν σήμερα το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο μετέβη σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε λόγο για έξι αγνοούμενους που αναζητούνται, ενώ τόνισε ότι η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους θα είναι ολονύχτια.



«Συνεχίζονται οι εργασίες, είναι εδώ όλα τα μηχανήματα, θα είναι ολονύχτια η προσπάθεια. Ήρθε και ο υπουργός. Είναι εδώ η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, είναι όλα τα συνεργεία του δήμου εδώ. Συνδράμουμε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει. Είναι ώρες αγωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους έξι αγνοούμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

Όπως είπε, οι έρευνες θα συνεχιστούν όλο το βράδυ, ενώ επισήμανε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι «υπάρχουν ήδη αρκετά πρώτα στοιχεία, όμως η μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή είναι στον εντοπισμό».

«Είναι τρομακτική η έκρηξη. Δηλαδή είναι πρωτοφανές. Είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχει επηρεάσει το κομμάτι που βλέπετε μπροστά. Και όχι τόσο πολύ το πίσω κομμάτι, που έχει κι αυτό ζημιές», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τις ζημιές σε παρακείμενα κτίρια, ο κ. Δούκας τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

«Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δούμε αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει κι αυτά να κατεδαφιστούν. Επίσης, τα απέναντι δύο τρία κτίρια είναι επίσης σε δύσκολη κατάσταση. Η ζημιά είναι σε όλο το δρόμο και στον πίσω δρόμο και το ωστικό κύμα έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή», υπογράμμισε.

Νωρίτερα, εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη.



Υπενθυμίζεται ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και στον πρώτο, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, διέμεναν τέσσερα άτομα.